 

В Офисе президента рассказали, о чем Ермак и Кулеба говорили с советником Байдена

05.08.2021, 0:56, Новости дня
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Об этом пресс-служба главы Украинского государства проинформировала 4 августа. 

Стороны также обсудили ситуацию на востоке Украины и “совместные усилия Украины и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта”. 

“Особое внимание было уделено вопросам расширения стратегического партнерства между двумя государствами и последним достижениям в процессе реформирования судопроизводства в Украине и других важных реформ”, – добавили в Офисе президента. 

Ермак называл встречу с Салливаном “продуктивной, откровенной и дружественной”, но не называл тем разговора.

Контекст:

Глава ОПУ и министр иностранных дел прибыли в США для подготовки первого официального визита Зеленского в Вашингтон, назначенного на 30 августа. 

Главной темой визита и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

Он отмечал, что Зеленский поедет в Соединенные Штаты “в сильной позиции” после учредительного саммита Крымской платформы.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 28 июля заявил, что встреча Зеленского с Байденом пройдет “на повышенных тонах”. 4 августа глава МИД подчеркнул, что на переговорах двух президентов не будет никаких “повышенных тонов” или шантажа. 

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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