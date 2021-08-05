В Офисе президента рассказали, о чем Ермак и Кулеба говорили с советником Байдена
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Об этом пресс-служба главы Украинского государства проинформировала 4 августа.
Стороны также обсудили ситуацию на востоке Украины и “совместные усилия Украины и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта”.
“Особое внимание было уделено вопросам расширения стратегического партнерства между двумя государствами и последним достижениям в процессе реформирования судопроизводства в Украине и других важных реформ”, – добавили в Офисе президента.
Ермак называл встречу с Салливаном “продуктивной, откровенной и дружественной”, но не называл тем разговора.
Контекст:
Глава ОПУ и министр иностранных дел прибыли в США для подготовки первого официального визита Зеленского в Вашингтон, назначенного на 30 августа.
Главной темой визита и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.
Он отмечал, что Зеленский поедет в Соединенные Штаты “в сильной позиции” после учредительного саммита Крымской платформы.
Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 28 июля заявил, что встреча Зеленского с Байденом пройдет “на повышенных тонах”. 4 августа глава МИД подчеркнул, что на переговорах двух президентов не будет никаких “повышенных тонов” или шантажа.
5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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