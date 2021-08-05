Зеленым по красному

Ближневосточный конфликт: с новым правительством Израиль вновь возвращается к формуле «два государства для двух народов».



Июль 2021 года. Палестинцы забрасывают камнями израильских военных у незаконных еврейских поселений на Западном берегу Иордана. Фото: Anadolu Agency / Getty Images

Это значит, что в границах 1967 года могут появиться два признающих друг друга государства — Израиль и Палестина, Иерусалим будет поделен на два города. Между Израилем и Палестиной состоится обмен территориями. Часть беженцев сможет вернуться. Утопия? Не все так считают.

— Сейчас мы стоим на «зеленой черте». Она пересекает страну с севера на юг, поворачивает на восток, рассекает Латрун и уходит резко на запад. Все, что здесь — Израиль. Все, что там — оккупированные территории.

Полковник запаса Армии обороны Израиля, участник операций в Газе Шауль Ариэли посвятил свою жизнь «мирному процессу», за которым очень много крови. Сотни статей и девять книг. Лекции в университетах Израиля и по всему миру. Пять маршрутов, по которым он провел десятки тысяч людей: Иерусалим, граница с Газой, Хеврон, Гуш-Эцион, поселения от «зеленой черты» до реки Иордан, защитная стена, разделяющая Израиль и ПА, север Западного Берега реки Иордан.

— Моя цель, — говорит он, — показать, что возможность решения есть.

Под ногами у нас щебенка. Вокруг поля. Горячий ветер рвет из рук карты, которые мне выдал Ариэли, прежде чем мы встали на эту точку отсчета у «зеленой черты».

Полковник Шауль Ариэли. Фото из личного архива

По ту строну

«Зеленая черта» — линия прекращения огня в Войне за независимость, проведенная в 1949 году зеленым карандашом на карте поля боя за новое государство Израиль. Она стала первой попыткой в разрешении арабо-израильского конфликта. После Шестидневной войны 1967 года все, что находится по ту строну, согласно резолюции ООН, считается оккупированной территорией.

— Сегодня на Западном берегу проживает 670 000 израильтян: 450 000 в 127 поселениях и 86 в аванпостах, еще 220 000 в 12 кварталах Восточного Иерусалима. На Западном берегу живут 3,1 миллиона палестинцев, из них 350 000 — в Восточном Иерусалиме.

Цифры, даты. Проводник мой оперирует ими не хуже Гугла, объясняя, что материал непростой для запоминания с первого раза. Но я готова. Меня предупреждали, что Шауль Ариэли — «ходячая энциклопедия». Один из крупнейших в мире экспертов арабо-израильского конфликта. И на любой вопрос на эту тему у него всегда есть ответ.

— Так зачем Израилю новая Палестина?

— Мы не можем продолжать править другим, бесправным народом. Там не просто бедность. В мире повсюду она есть. Это что-то другое. Допустим, мы оставим все как есть.

Допустим, мы справимся с международным давлением, закроем глаза на последствия, на меняющийся арабский мир и так далее. Но разве это то израильское общество, в котором мы хотим жить?

Первое шоссе, основная артерия Израиля, соединяя два главных города — Тель-Авив и Иерусалим, — пересекает «Зеленую черту» в районе Латруна. Пасторальная тишина в месте ожесточенных боев, францисканский монастырь, танки в музее-заповеднике, близость Иерусалима создают необыкновенный и безмятежный пейзаж «после битвы».

Но битва здесь продолжается каждый день, и, если не летят ракеты, о ней не знает мир. Самария и Иудея — Западный берег реки Иордан — одна из самых горячих точек на планете. Она горит так давно, что мир устал от этого конфликта. Новостников уже не возбуждают ежедневные сводки: «А что там в Самарии? Опять теракт? Нет, давайте сегодня пропустим. Отдохнем». Не отдыхает только израильская армия. Теракты, нападения, аресты, конфискация оружия, террор — день за днем. Служба в боевых частях на границе и в зоне С — не шикарная фотосессия израильских красоток в комбинезонах цвета хаки.

— Конфликту больше ста лет, — говорит Шауль Ариэли. — Но во времена Декларации Бальфура место, в котором предстояло создать национальный очаг для еврейского народа, не имело четких границ. С 1884 года вся эта местность была поделена на административные единицы Османской империи, и этот передел был совершенно не похож на картину, знакомую нам сегодня. Границы Палестины или Земли Израиля были определены лишь через несколько лет, когда Британия получила мандат от Лиги Наций. Предполагалось создать два государства: еврейское и арабское.

Наконец, я справляюсь со своей картой и пытаюсь сложить то, что слышу и вижу, с цветными контурами на бумаге. Эти карты Шауль Ариэли составляет много лет, считая их лучшим наглядным фактическим материалом. В одной из последних работ — «Атлас арабо-израильского конфликта» — он собрал их воедино. Для нас «Атлас» ценен еще и тем, что впервые материал из первых рук и такого рода переведен на русский язык. Краткий справочник — в развороте карта и описание ключевых событий. 35 карт и сто лет истории, события, которые влияли на границы. Палестина–Израиль от Британского мандата до сделки века Трампа. Кроме русского, «Атлас» вышел на иврите, английском, французском, немецком. Готовится испаноязычный вариант.

— Я хотел большой объем информации изложить очень четко и ясно. Моя цель — помочь тем, кто готов лучше разобраться в истории конфликта, в перспективах его разрешения, вопросах границ, территорий, безопасности, беженцев и Иерусалима.

Один пророк — две могилы

Наша следующая точка — Наби Шмуэль. По прямой на карте отсюда до Иерусалима 500 метров. С высоты 900 метров открывается фантастически красивая панорама в нереальном библейском стиле. Это место захоронения пророка эпохи Судей Шмуэля, в христианской традиции — Самуила. Для Ариэли это стратегическая точка, откуда Иерусалим и его окрестности как на ладони: Рамалла, Гиват-Зеев, Гуш-Эцион…

— Из-за важного стратегического положения Наби Самуэль оказался в эпицентре боев в Войне за независимость 1948 года. Израильтянам не удалось здесь удержаться, и на протяжении 19 лет гробница находилась в руках Иордании, а у евреев не было доступа к ней. В Шестидневной войне гора была освобождена ЦАХАЛом.

Мы говорим о войнах, переговорном процессе, и

мне хочется понять, когда кадровый военный, командир десантной бригады увидел по ту сторону не врагов, а людей,

и посвятил свою жизнь этому «мирному процессу» во всех возможных его аспектах, сложив за эти годы факты, цифры, даты в фундамент формулы «два государства для двух народов».

— Я начал вести переговоры в военной канцелярии при четырех премьер-министрах: Рабине, Бараке, Ольмерте и Нетаньяху, — говорит он. — Мое глубокое убеждение: Израиль обязан изменить жизнь и экономику палестинцев к лучшему, сохранить возможность для заключения мирного договора в будущем и продвигать гуманитарные инициативы.

Мимо нас проходит группа «дати» (на иврите это значит — религиозные). Синагога могилы Шмуэля ха-Нави — святое место. В XIX веке евреи выкупили эту землю и пытались основать поселение. Но место это почитаемо и мусульманами. В одном здании с синагогой находится мечеть. Здесь же руины крепости крестоносцев. По одной из версий, тут нашли библейский город Рама, по другой — это пограничный город Иудейского царства Мицпа, где, по преданию, пророк Самуил собрал и воодушевил евреев на войну с филистимлянами.

…Нещадно палит солнце. На границе между Шомроном и Иудеей пытаюсь понять, как будет выглядеть будущее государство Палестина.

— Демилитаризованное государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, под контролем международных сил. В соответствии с 242-й резолюцией ООН. Произойдет четырехпроцентный обмен территориями, в результате чего около 80 процентов израильтян будут жить за «зеленой чертой» под суверенитетом Израиля.

На перекрестке

Обмен территориями и переселение людей — один из самых сложных вопросов. После 1967 года израильтяне построили сотни поселений в Иудее и Самарии. Строительство на Западном берегу множество лет является разменной монетой в отношениях Израиля с международным сообществом. И каждый израильтянин, и каждый палестинец сегодня знает, что самое политически левое израильское правительство не сумеет в ближайшее время даже ценой мирного договора осуществить трансфер людей так, как это уже было в прошлом.

— Любое соглашение, — говорит Ариэли о будущем Палестины, — между Израилем и палестинцами потребует большой подготовки и усилий для его выполнения. Это длительный процесс, которому необходима как арабская, так и международная помощь, и посредническая, и практическая. Кроме того, потребуются инвестиции в развитие экономики, в реабилитацию беженцев, в строительство палестинской столицы, в меры безопасности… Поэтому арабский мир, как и международное сообщество во главе с США, следует рассматривать как часть политического процесса с самого начала.

В августе 2005 года израильский премьер Ариэль Шарон вывел войска из сектора Газа, ликвидировав все находившиеся там еврейские поселения. Одновременно были разрушены четыре поселения в северной части Самарии. Процесс «одностороннего размежевания» поселенцы не простили Шарону (в 2006 году он впал в кому и находился в ней до своей смерти в 2014-м).

Ликвидацию поселения Амона в 2017 году я наблюдала собственными глазами. Зрелище не для слабонервных. Полиция и спецназ буквально выталкивали, выносили силой, выкидывали сопротивлявшихся поселенцев из домов. А дома разрушали бульдозерами.

Еврейской поселение Амона, на дальнем плане — палестинский район. Фото: Chris McGrath / Getty Images

Большинство еврейских населенных пунктов на Западном берегу — это городские поселения. В так называемом большом израильском треугольнике из крупных городов — Маале Адумим, Модиин Илит, Бейтар Илит. Только около 10% — сельскохозяйственные деревни-коммуны. Все жители в них являются гражданами Израиля и к ним применимы законы Израиля. Палестинцы на Западном берегу израильского гражданства не имеют, многие из них являются при этом гражданами Иордании.

Иерусалим — делимый-неделимый

Арабо-израильский конфликт породил множество проблем — социальных, экономических, демографических, политических, морально-этических. Но один из самых болезненных вопросов — раздел Иерусалима.

Можно сколько угодно умиляться величественными видами вечного города, приобщаться к святости трех религий, но нельзя забывать, что Иерусалим сегодня — это один из самых опасных очагов напряженности и для тех, кто стоит за «Иерусалим — единый и неделимый», и для тех, кто видит в нем два города, живущих по разным законам.

— Единый Иерусалим — это фикция, — говорит Ариэли.

— Восточный Иерусалим, та территория, которая была отделена от Иерусалима в результате Войны за независимость в 1948 году, имеет очень маленькую площадь — всего 6000 дунамов, или около 6 квадратных километров. Это так называемый Аль Кудс, который включает в себя Старый город — около 1 километра. «Единый Иерусалим» сегодня существует как два отдельных города. Западный Иерусалим — еврейские кварталы. Восточный — арабские. И связь двух этих городов очень слабая. Жители арабских кварталов Иерусалима не имеют израильского гражданства. Они участвуют в выборах в Палестинскую автономию. У них отдельный транспорт, школы, свои торговые, развлекательные и деловые центры.

— И как вы предлагаете поделить Иерусалим?

— Я публиковал свое предложение множество раз. Подчеркиваю, речь идет о разделе Восточного Иерусалима, аннексированного Израилем. Израилю отойдут 12 районов Восточного Иерусалима, в их числе Стена Плача, Еврейский квартал Старого города и гора Сион. В святых местах будет действовать особый режим, который обеспечит свободу доступа и свободу вероисповедания для приверженцев всех религий.

Евреи начинают строительство поселения на Западном берегу Иордана. Фото: AMIR LEVY / Getty Images

Безопасность

Шауль Ариэли — член объединения «Совет по миру и безопасности». В него входят высшие офицеры запаса израильской армии, МОССАДа, ШАБАКа, полиции, а также послы, руководители различных министерств, ученые, профессора университетов. Все они считают, что процесс мирного урегулирования — важная составляющая государственной безопасности.

— Одно из условий соглашения с палестинцами — демилитаризация палестинского государства: у них не будет ни армии, ни тяжелого вооружения.

Его называют переговорщиком. Ариэли был руководителем переговорной группы с 1994 по 2001 год. Сюжет о секретных переговорах в Осло в 1993 году, когда тайно встретились лидеры мирной инициативы, стал основой новой остросюжетной мелодрамы канала НВО.

— Шауль, а в Осло вот так все было романтично, как в фильме?

— В то время это трудно было назвать романтикой.

Елена Шафран, специально для «Новой», Израиль

Иерусалим — Наби Шмуэль — Гуш Эцион

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