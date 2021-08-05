В Таиланде задержали продававшего несуществующие вакцины от COVID мужчину

Полиция Таиланда задержала мужчину, который успешно продавал в тайскоязычных социальных сетях три месяца несуществующие вакцины от COVID-19, сообщили в управлении таиландской полиции по борьбе с киберпреступностью.

45-летний житель Таиланда размещал свою рекламу на нескольких аккаунтах в социальных сетях: он утверждал, что импортирует через частные больницы вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и Moderna из США и вакцину Sinopharm из КНР, доступа к которым, на самом деле, не имел, передает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-версии газеты Bangkok Post.

В национальной программе вакцинации населения в Таиланде пока используются только препараты китайской компании Sinovac и таиландского завода компании AstraZeneca, причем иммунизация проводится бесплатно. В настоящее время этих вакцин поступает в распоряжение минздрава страны недостаточно. Кроме того, многие жители Таиланда хотят привиться другими вакцинами – мРНК-вакцинами из США и Европы, вакциной Sinopharm из Китая или российским препаратом Sputnik V.

Кроме того, отмечается, что мошеннику, задержанному в провинции Прачинбури в 170 км на восток от Бангкока, за три месяца деятельности удалось собрать более 200 тыс. таиландских бат (шесть тыс долларов) с 50 клиентов. По словам полицейских, допросивших задержанного, полученные деньги он тратил на жизнь и интернет-игры.

Выяснилось также, что мужчина был в сентябре 2020 года досрочно освобожден по амнистии из заключения, которое отбывал по статье о мошенничестве в интернете.

Ранее интерпол обнаружил и изъял более пяти тысяч доз поддельных вакцин от коронавируса в ЮАР и Китае.