SSJ 100 подал сигнал тревоги и экстренно сел в Казани

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, который направляется из Екатеринбурга в Москву, подал сигнал тревоги над Удмуртией и начал снижение, сообщил источник.

Самолет «в настоящее время находится над Татарстаном». Данные Flightradar24.com свидетельствуют, что SSJ находился в небе чуть больше часа, сейчас высота его полета составляет 2,1 тыс. метров, передает ТАСС.

Источник в авиационных службах сообщил, что «самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Казани».