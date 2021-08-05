 

SSJ 100 подал сигнал тревоги и экстренно сел в Казани

05.08.2021, 0:10, Новости дня
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Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, который направляется из Екатеринбурга в Москву, подал сигнал тревоги над Удмуртией и начал снижение, сообщил источник.

Самолет «в настоящее время находится над Татарстаном». Данные Flightradar24.com свидетельствуют, что SSJ находился в небе чуть больше часа, сейчас высота его полета составляет 2,1 тыс. метров, передает ТАСС.

Источник в авиационных службах сообщил, что «самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Казани».



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