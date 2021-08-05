 

Мужчина выбросил трехлетнего сына из окна в Москве

05.08.2021, 0:10, Новости дня
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Отец выбросил трехлетнего мальчика из окна квартиры на пятом этаже, сообщила глава пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Ребенка доставили в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии. По предварительным данным, отец выбросил его из окна квартиры, в которой в это время также находилась бабушка ребенка. Уточняется, что «мать с ребенком не проживала».

Мужчину ищет полиция. Прокуратура начала проверку инцидента. Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительной версии, ребенок находился под опекой бабушки. Пьяный отец, которому около 25 лет, пришел к ним домой, началась ссора, в ходе конфликта он и выбросил ребенка из окна.

В конце июля в Алтайском крае 33-летняя мать выкинула с седьмого этажа трехмесячную дочь и спрыгнула сама. Они обе были госпитализированы.



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