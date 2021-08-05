Украинские олимпийцы завоевали четыре медали, в Кабмине хотели подорвать гранату, Чаусу избрали меру пресечения. Главное за день

Ветеран АТО угрожал взорвать в Кабмине гранату

В здание Кабинета Министров сегодня пришел мужчина с боевой гранатой, выдернул чеку и угрожал взорвать боеприпас. Полиция провела спецоперацию, после переговоров мужчина сдался.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что гранату в здание Кабмина принес экс-участник АТО, “который прошел жернова боевых действий, был дважды ранен, в том числе имел черепно-мозговую травму”. СМИ назвали имя “подрывника” – Виталий Прохнич. Ему назначили психиатрическую экспертизу.

Украина поднялась на 24 позиции в медальном зачете на Олимпиаде

Украина сегодня в медальном зачете Олимпиады в Токио поднялась на 24 позиции и занимает 37-е место.

Спортсмены национальной сборной получили четыре медали: золото в греко-римской борьбе (до 87 кг), серебро в этой же дисциплине, но в весе до 67 кг, и по одной бронзе в вольной борьбе и синхронном плавании.

ВАКС рассмотрел ходатайство о мере пресечения для Чауса

Высший антикоррупционный суд сегодня продолжил рассмотрение ходатайства Национального антикоррупционного бюро о мере пресечения для экс-судьи Николая Чауса. Первое заседание состоялось 1 августа, но тогда Чаус не явился в суд и его перенесли.

Ходатайство НАБУ рассматривали в закрытом режиме. Защита подала ходатайство об отводе судьи, но его отклонили.

Детективы просили арестовать Чауса. ВАКС решил отправить его под домашний арест.

Ермак и Кулеба начали визит в США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак приехали в США в рамках подготовки визита главы государства Владимира Зеленского в Вашингтон.

Глава МИД подчеркнул, что у Зеленского и президента США Джо Байдена “есть ряд крупных тем” для переговоров, но “не будет никаких “повышенных тонов” или какого-то шантажа”.

Два политика уже встретились с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Ермак назвал встречу “продуктивной, откровенной и дружественной”.

Главе Харьковского облсовета сообщили о подозрении во взяточничестве

Главе Харьковского областного совета от “Слуги народа” Артуру Товмасяну сообщили о подозрении в получении более 1 млн грн взятки. Его исключили из фракции, НАБУ намерено ходатайствовать о мере пресечения в виде залога.

Геращенко лишился должности в правительстве…

Кабинет Министров Украины уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел и назначил двух заместителей главы МВД. Геращенко ушел по собственному желанию.

…а Найем получил

Мустафа Найем, который до апреля был заместителем гендиректора по управлению активами “Укроборонпрома”, а потом на общественных началах работал советником министра инфраструктуры, сегодня назначен заместителем главы этого ведомства.

Тимановская уехала в Европу

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую власти Беларуси пытались вывезти из Токио в Минск и заставили сняться с Олимпиады, вечером прибыла в Польшу. Она летела из Токио через Вену. Изначально спортсменка должна была сесть на самолет в Варшаву, но потом ее пересадили на рейс в Австрию. По данным СМИ, это произошло в последний момент и из соображений безопасности.

Муж Тимановской, который находится в Киеве, как и его супруга, получил польскую гуманитарную визу.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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