 

Лесной пожар в Турции достиг теплоэлектростанции, персонал эвакуировался

05.08.2021, 0:02, Новости дня
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По информации агентства, огонь, распространяющийся под действием сильного ветра, достиг проволочного ограждения ТЭЦ.

Персонал станции эвакуирован, с территории объекта вынесены легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы. 

В районе теплоэлектроцентрали усилены меры безопасности. С огнем борются при помощи пожарных машин и автоцистерн с водой. 

Глава уезда Милас Мухаммент Токат сообщил в Twitter, что пламя уже распространилось на ТЭЦ. “Пламя охватило тепловую электростанцию, персонал эвакуируется, в связи с чем звучат сирены”, – написал он.

Alevler Termik Santrale girdi… Santral * u an tamamen bo * alt * l * yor ve * imdi sirenler çal * yor… pic.twitter.com/pWBn4bmQPh

— Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 4, 2021

3 gündür termik santral e gelecek diye ba * r * l * yor!! Felaket bu

pic.twitter.com/MOEB9OFUjf

— Aynur Aydin (@aynurofficial) August 4, 2021

Контекст:

Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля, борьба с огнем продолжается до сих пор. К тушению пожаров привлечены самолеты, беспилотники, вертолеты, сотни пожарных машин и тысячи пожарных. В период с 28 июля по 4 августа локализованы 160 из 174 очагов лесных пожаров, сообщило “Анадолу” со ссылкой на управление лесного хозяйства Турции.

31 июля президент Турции Реджеп Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Он также сообщил о задержании подозреваемого в поджоге лесов.

Украина отправила в Турцию два пожарных самолета Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ан-32П для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

По официальным данным, жертвами пожаров стали восемь человек.

Ответственность за масштабные лесные пожары в Турции, по информации СМИ, взяла на себя инициатива “Дети огня”, связанная с признанной турецкими властями террористической Рабочей партией Курдистана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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