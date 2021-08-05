МВД показало видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине

На ролике видно, что он не сопротивлялся правоохранителям, спокойно вышел из здания, после чего на него надели наручники.

В полиции сообщали, что мужчина сдался после 10 минут переговоров, которые проводил его друг, депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал, что гранату в Кабмине угрожал взорвать участник АТО, “который прошел жернова боевых действий, был дважды ранен, в том числе имел черепно-мозговую травму”. СМИ писали, что это боец батальона “Айдар” Владимир Прохнич.

Полиция открыла уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч .1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Мужчине назначили психиатрическую экспертизу.

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Видео: МВС УКРАЇНИ / YouTube



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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