Я — за честный спорт

Дебют на Играх спортсменки-трансгендера Лорел Хаббард золотым не вышел. Но обман от выступления в женской штанге бывшего новозеландского мужчины меньше не стал.



Спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард. Фото: Hannah Peters / Getty Images

Отдыхая в воскресенье вечером от олимпийских забегов, я смотрел замечательный фильм «Собачье сердце» режиссера Владимира Бортко. Кстати, Владимир Познер считает эту картину одной из величайших экранизаций литературного произведения. Но дело не в этом. А в том, что один из эпизодов трагикомедии вернул меня к Играм, которые в понедельник сделали мощный рывок в «будущее».

Помните сценку, в которой к герою Евгения Евстигнеева вошли четверо? «Во-первых, вы гражданин или женщина?» — спрашивает доктор Преображенский, обращаясь к женщине, переодетой в мужчину. «Какая разница, товарищ»? — возмущается председатель домкома Швондер. И тут же Вяземская заявляет: «Я женщина!» Вот такие непонятные дела творились и на олимпийском турнире штангисток в категории свыше 87 кг.

Но пока еще одно лирическое отступление. В 2000 году я присутствовал на сборе наших тяжелоатлетов перед поездкой в Сидней. И когда прекрасная половина спортсменок вместе со своим тренером отправилась на обед, я спросил у наставника мужской команды Юрия Плотникова: «А как вы смотрите на женщин, тягающих железо?» Юрий Борисович вздохнул и выдал: По мне, это странно. Но у нас же свободная страна. Если хотят и им нравится, то — пожалуйста!» Так вот, к женской штанге, безусловно, можно относиться по-разному. Как и к женскому хоккею, женской борьбе или любому другому спорту, в котором девушки и женщины примеряют на себя исконно мужские роли. Если хочется, то почему нет! На вкус и цвет, как известно… Занимаются же мужики, допустим, синхронным плаванием, ну и замечательно.

Александра Чудина — волейболистка и легкоатлетка. Некоторые специалисты выражали сомнение в ее половой принадлежности. Фото: Константин Богданов, Леонид Доренский / ТАСС

И все, как говорится, было нормально. Но год назад Международный олимпийский комитет, следуя веяниям времени, принял весьма неоднозначное решение, разрешив трансгендерам участвовать в ХХХII летних Играх. И 43-летняя Лорел Хаббард, сменившая пол в 35 лет выигрывавшая после «трансформации» чемпионата мира-2017, засобиралась в Токио, чтобы стать первой в своем роде.

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Тут, правда, опять придется сделать небольшой экскурс в историю. Если быть до конца честным, то и до Лорел на Олимпиадах в начале и середине прошлого века мужчины противостояли женщинам. «Гендерные фокусы» практиковали и представители Страны Советов, и деятели из Германии. Тут и Александру Чудину можно вспомнить, и Дору-Генриха Ратьен. Да, многие «превращения» остались тогда не раскрытыми, так как половой тест ввели только в 1966 году, иначе… Вот что говорила наша первая олимпийская чемпионка, метательница диска Нина Пономарева-Ромашкова: «В женской сборной моего поколения были мужчины. Их же видно! Они приносили стране медали и рекорды, поэтому начальство радовалось и закрывало глаза, пока не появился секс-контроль…» Но, подчеркну, никого за причинное место тогда не поймали, поэтому все это осталось в неофициальной папке под грифом «совершенно несекретно».

Сейчас же обман Лорел Хаббард стал реальностью официально. Если вам кажется, что я выступаю против трансгендеров и как-то пытаюсь ущемить их права, то вы глубоко заблуждаетесь. Пусть расцветают сто цветов. Просто я за честный спорт. Хаббард может считать себя женщиной, но что должны считать и думать ее соперницы? К слову, согласно установленным МОК правилам, уровень тестостерона в крови «спортсменки» для участия в женской разборке не должен превышать 10 наномолей в течение года.

Для справки: в крови обычного мужчины это показатель колеблется от 7,7 до 29,4, а у женщин данный гормон скачет от 0,12 до 1,79.

И как тут не вспомнить, что бегунья из ЮАР Кастер Семеня не попала в Японию именно из-за того, что ее тестостерон был выше 5, что уже нарушает требования Международной федерации легкой атлетики. И на этом фоне олимпийское «наномольное» повышение смотрится странно, не так ли? Впрочем, когда против участия штангистки Лорел в Играх злые люди подписали петицию и отправили в МОК, документ удачно потерялся…

Кастер Семеня — южноафриканская легкоатлетка, особенность организма которой заключается в природно высоком уровне мужских гормонов. Фото: Stefan Puchner / picture alliance / Getty Images

Но ближе к помосту. Поскольку российские центральные каналы битву штангисток не транслировали (наши в этом виде не участвовали), дебют Лорел видели, уверен, немногие. Кстати, почти незаметно прошел в воскресенье и исторический теннисный финал в миксте между Анастасией Павлюченковой / Андреем Рублевым и Еленой Весниной / Асланом Карацевым. На второй федеральной кнопке в «час икс» играл Петросян, а «Матч ТВ» вообще в тот момент потерял Олимпиаду. Первый же канал взялся одновременно за показ нескольких соревнований, перескакивая с арены на арену. В итоге болельщикам удалось поймать лишь несколько розыгрышей в середине золотой битвы…

Розыгрыш же Лорел Хаббард закончился быстро и не обернулся золотой медалью, как прогнозировали специалисты. Более того, к радости всех нетолерантных личностей, в протоколе новозеландки прописался жирный ноль. Но я наблюдал в режиме реального времени за состязанием силачек и утверждаю, что в действительности все было не так печально, как на самом деле. Выпорхнувшая из-за кулис под тяжелый рок 146-килограммовая Хаббард завалила первую попытку в рывке (116 кг). Но второй вес (125 кг) взяла, хотя судьи из-за технической ошибки подход не засчитали. Лорел, чья мужская мускулатура была видна невооруженным глазом, могла справиться в третьей попытке с весом поскромнее и спокойно продолжать борьбу. Она же оставила 125 кг на грифе, не удержала штангу и самоликвидировалась. И по-другому, на мой взгляд, и быть не могло. Ведь если бы Лорел нафинтила на медаль, чиновники из МОК во главе с Томасом Бахом замучились бы оправдываться перед всем непрогрессивным миром и другими отсталыми спортсменками за свое опрометчивое решение. И наверняка Хаббард шепнули, как себя вести. Тем более что у журналистов уже были заготовлены бомбические статьи о «тяжелой женской долюшке». «Я очень волновалась и перегорела», — молвит улыбчивая Лорел спустя полчаса. Но лучше обратить внимание на другие ее слова: «Я ехала на Игры не за медалями, а ради пропаганды разнообразия в спорте». И вот это, как ни крути, опасный прецедент, который наверняка обернется огромными проблемами для МОК в будущем.

Лорел Хаббард во время третьего подхода в соревновании по тяжелой атлетике среди женщин на Олимпиаде в Токио. Фото: Martin Rickett / PA Images / Getty Images

Повторюсь, я не против разнообразия, но права человека не должны идти вразрез со спортивными принципами.

Иначе скоро поднимут бунт дамы плоть от плоти, недовольные соперничеством с «инопланетянами»». Кстати, канадская футболистка Ребекка Куинн тоже позиционирует себя трансгендером. Как и американская скейтбордистка Алана Смит. Но родившиеся женщинами и считающие себя «небинарными атлетами» красавицы на Играх участвовали в женских турнирах, а не в мужских. И никаких скандалов не родилось. Разве что комментаторы, использовавшие по отношению к Алане и Ребекке местоимение «она», виртуально получили по ушам от продвинутых любителей спорта.

…К счастью, сенсаций в первые августовские дни в Токио хватало и без Лорел Хаббард. Чего стоит золотая медаль, которую поделили между собой в прыжках в высоту Муртаз Баршим и Джанмарко Тамбери, покорившие 2,37. Штука в том, что, по регламенту, они должны были устроить перепрыжку, но судьи предложили им дружный компромисс, и катарец с итальянцем в обнимку поскакали по пустому стадиону. Удивил планету и другой апеннинец Марсель Джейкобс, взявший самую престижную награду Олимпиады — золото на стометровке (европейцы не выигрывали эту дистанцию с 1992 года). Вписала себя в историю и блестящая венесуэлка Юлимар Рохас, улетевшая в тройном прыжке на 15,67 и побившая рекорд Инессы Кравец 26-летней давности. А 38-летний кубинский борец Михаин Лопес, завалив грузина Якоба Каджаю, превратился в четырехкратного олимпийского чемпиона, превзойдя тем самым достижение Александра Карелина.

Что касается выступлений россиян, то в череде серебряных медалей (их уже больше 20) я бы отметил бронзовый успех в командном спринте на велотреке Анастасии Войновой и Дарьи Шмелевой.

…А в известном соревновании штангисток победила в итоге китаянка Ли Вэньвэнь, поднявшая в сумме классического двоеборья 320 кг (140 в рывке + 180 в толчке).

Андрей Успенский

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