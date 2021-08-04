Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Открытых медиа» и «МБХ Медиа»

Ограничен доступ к сайтам интернет-изданий «МБХ Медиа» и «Открытые медиа» (ряд журналистов издания включен в реестр иноагентов), следует из данных Роскомнадзора.

Доступ ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 3 августа. Как свидетельствует информация сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов, доступ ограничен на основании статьи 15.3 федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Статья определяет порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, передает ТАСС.

«Открытые медиа» сообщают, что Роскомнадзор потребовал «удалить противоправную информацию». В заявлении ведомства говорится, что после подтверждения удаления информации доступ восстановят.

В среду также сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал онлайн-галерею DeviantArt в РФ из-за игнорирования ею требований законодательства. Отмечается, что с 2019 года Роскомнадзор направил администрации ресурса DeviantArt 145 требований о необходимости удаления размещенных на сайте запрещенных материалов. Материалы ресурса содержали детскую порнографию, суицидиальный и пронаркотический контенты.