Эксперт: Отказ БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей в РФ – часть плана по дискредитации выборов

«Бюро уклоняется от наблюдения за сентябрьскими выборами, чтобы потом включиться в кампанию по критике их результатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Так он отреагировал на отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму.

Заявление Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о невозможности реализовать свои задачи на думских выборах в полном объеме в сложившихся условиях – лицемерное, считает член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

«Это попытка переложить на Москву вину за срыв миссии. На самом деле, в отличие от многих других стран, РФ всегда относилась положительно к международным наблюдателям, – отметил он. – На предстоящие осенью выборы РФ пригласит представителей различных международных организаций, парламентских структур. На этом фоне поведение БДИПЧ ОБСЕ вызывает удивление. Кстати, в июне первая миссия БДИПЧ уже приезжала в Москву и успела с тех пор опубликовать доклад с крайне тенденциозными выводами о подготовке к голосованию».

В среду в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что Бюро по демократическим институтам и правам человека этой организации не сможет направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования российской стороны ограничить их число в связи с угрозой распространения коронавируса, передает РИА Новости. «Мы очень сожалеем, что наше наблюдение за предстоящими выборами в РФ будет невозможным», – сообщил директор Бюро Маттео Мекаччи. По его словам, для организации важно самостоятельно определять необходимое число наблюдателей. Как сообщалось ранее, в БДИПЧ планировали направить в Россию миссию в 500 человек. Из них 80 наблюдателей – на долгосрочный период и 420 – на краткосрочный, непосредственно на «день выборов».

Европейские организации получили приглашения от российской стороны наблюдать за голосованием, однако количество наблюдателей было ограничено до 50 человек для ОБСЕ и до 10 человек – для Парламентской ассамблеи ОБСЕ, говорится в заявлении бюро.

Шаповалов отмечает, что ОБСЕ всякий раз пытается прислать в Россию рекордные по численности миссии, хотя в другие страны посылает порой по несколько человек. Так, в США за ходом президентских выборов в ноябре наблюдало всего несколько десятков представителей миссии.

«Это политика двойных стандартов, в рамках которой электоральные процессы в странах Запада априори признаются эталонными. Якобы участники процесса там настолько сознательны, что не может быть никаких нарушений. При этом размер «армии» наблюдателей, посылаемых в РФ, свидетельствует о недоверии к нашим избирательным процессам», – отметил Шаповалов.

«В США живет значительно больше избирателей, чем в России. Казалось бы, наблюдателей должно быть не 30-40 человек, а гораздо больше – пропорционально численности населения. Но этого не происходит. В данном случае речь идет о предвзятом отношении к России, о презумпции виновности. Если для стран Запада эта миссия – просто пустая формальность, то в Россию приезжают люди, нацеленные на поиск хоть каких-то нарушений», – недоумевает эксперт.

Решение БДИПЧ Шаповалов называет частью кампании по дискредитации сентябрьских выборов в России. О напомнил о недавно выпущенном докладе комитета по международным делам Европарламента, в котором заранее допускается возможность непризнания результатов голосования. «Все это похоже на звенья одной цепи, на спланированную акцию по делигитимации нашего избирательного процесса», – уверен собеседник.

Истиной причиной отказа БДИПЧ эксперт счел отсутствие поводов для громких обвинений в фальсификациях, ведь «по степени прозрачности выборного процесса РФ занимает лидерские позиции в мире».

«На выборы в нашу страну всегда приезжает огромное количество международных наблюдателей, в том числе от общественных организаций. Они и в этот раз будут присутствовать. На избирательных участках, кроме того, будут чуть ли не десятки российских наблюдателей, представляющих разные политические и общественные силы. Будет работать система видеонаблюдения для возможности следить за ходом голосования из общественных штабов. Все эти процессы отработаны до мелочей. Механизм организации выборов в условиях многодневного голосования тоже отлажен. Миссии из БДИПЧ пришлось бы очень сильно постараться, чтобы попытаться найти повод для замечаний», – уверен эксперт.

Шаповалов напомнил, что в последние годы на голосованиях разного уровня международные наблюдатели фиксируют в РФ отсутствие каких-либо нарушений. Причем, это происходит на фоне «очень неоднозначных избирательных процессов в целом ряде стран, в том числе во время скандальных президентских выборов в США, где международных наблюдателей не допустили на значительную часть территории страны».