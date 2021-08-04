 

Советник Байдена встретился с главами МИД и офиса президента Украины

04.08.2021, 23:16, Новости дня
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В Вашингтоне состоялась встреча советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с руководителями МИД и офиса президента Украины Дмитрием Кулебой и Андреем Ермаком, сообщил Белый дом.

Участники встречи «обсудили предстоящий визит президента Зеленского» в США, запланированный на 30 августа. Визит должен «подчеркнуть широту и глубину стратегического партнерства США и Украины», говорится в сообщении. Стороны говорили о сотрудничестве «по проблемам защиты Киева, потребностям энергетической безопасности, реформам управления и борьбе с коррупцией».

Вашингтон выразил «непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины». Также обсуждалось «развитие ситуации на востоке нашего государства и совместные усилия Украины и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта». Особое внимание уделили расширению стратегического партнерства двух стран и реформам на Украине, передает РИА «Новости».

Напомним, Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита лидера страны Владимира Зеленского в США. Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, а исполняет роль гаранта урегулирования украинского кризиса.



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