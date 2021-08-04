 

В ОБСЕ заявили, что не направят наблюдателей на выборы в Госдуму РФ. Впервые с 1993 года

04.08.2021, 23:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“К сожалению, российские власти настаивали на том, чтобы ограничить число направляемых нами наблюдателей в отсутствие каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией, вследствие чего наш сегодняшний шаг стал неизбежным”, – пояснил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи.

Отмечается, что БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ были приглашены в РФ для наблюдения за выборами в Госдуму, однако позже число наблюдателей от двух институтов было ограничено до 50 и 10 человек соответственно.

“В обоснование таких ограничений российские власти сослались на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Российской Федерации. При этом в настоящее время не усматривается никаких ограничений въезда или правил ведения деятельности и передвижения внутри страны, которые могли бы препятствовать развертыванию полномасштабной миссии по наблюдению за выборами”, – подчеркнули в ОБСЕ.

В организации напомнили, что ОБСЕ делала “прозрачную и авторитетную оценку выборов” в РФ начиная с 1993 года.

Контекст:

Выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября этого года, говорится на официальном сайте законодательного органа России.

Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их “проведут с нарушением демократических принципов и международного права”.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / ЕС расширил санкции по Крыму

17.12 / Зеленский попросил Раду допустить в Украину в 2021 году иностранных военных

25.07 / Российские волейболистки проиграли итальянкам на Олимпиаде

16.01 / Компания Apple обновляет дизайн iMac впервые с 2012 года

05.07 / Серьезная авария с грузовиком и легковушками в Свердловской области попала на видео

20.10 / Компания Xiaomi запустила в глобальное производство спортивную версию смарт-часов Mi Watch

17.02 / Меркель и Роухани обсудили возможность спасения ядерной сделки

17.02 / Путин связывает с Украиной проблемы в строительстве “Северного потока – 2”

27.12 / Власти Омана открывают границы

16.11 / Суд освободил экс-главу Службы нацбезопасности Армении, которого подозревали в подготовке покушения на Пашиняна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика