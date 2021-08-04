ВАКС отправил Чауса под домашний арест

Об этом агентству “Интерфакс-Украина” сообщили в суде.

“Суд избрал меру пресечения Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета”, – рассказали в ВАКС.

Пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис сообщила изданию “ГОРДОН”, что меру пресечения избрали на две недели – до 18 августа.

До того времени должно состояться еще одно заседание, на котором Чаусу изберут дальнейшую меру пресечения, пишет “Сегодня”, ссылаясь на прокурора. Все это время экс-судья будет находиться под защитой Службы безопасности Украины, уточнило издание.

Заседание суда по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Чаусу продолжалось более восьми часов. Оно проходило в закрытом режиме. Защита начала с того, что подала ходатайство об отводе судьи, но его отклонили.

Детективы просили арестовать Чауса с возможностью внесения залога. По их данным, здоровье экс-судьи позволят ему сидеть в СИЗО, пишет журналист Олег Новиков.

Контекст:

Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области.

В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. СМИ писали, что сотрудники антикоррупционного бюро приехали за Чаусом.

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, на горячую линию СБУ обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина и представился Николаем Чаусом. Как утверждают в пресс-центре, Чаус попросил вызвать именно сотрудников Службы безопасности. В СБУ также напомнили, что с мая 2021 года следователи службы расследуют дело о похищении Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.

1 августа ВАКС начал рассмотрение ходатайства НАБУ об избрании для Чауса меры пресечения, но так как подозреваемый не явился, заседание отложили до 4 августа.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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