Apple оставит свои компьютеры без сторонних процессоров

Как стало известно из компетентных источников, американская компания Apple в дальнейшем откажется от использования сторонних чипов. Таким образом, все Mac станут выходить с фирменными процессорами ARM. Авторитетный инсайдер Марк Гурман сообщает, что такая перемена в «Яблочной» компании состоится в следующем году.

Эксперт также утверждает, что дольше других без фирменных чипов будут выпускать рабочие станции Mac Pro. Но к концу 2022 года и они получат процессоры собственного производства с 20 и 40 ядрами.

Эти чипы еще не представлены. Однако специалисты считают, что они выйдут с высокой производительностью и увеличенной оперативной памятью. Конкретнее о показателях можно будет сказать ближе к официальному анонсу.