Половина вьетнамского рынка смартфонов уже принадлежит Китаю

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04.08.2021, 23:06, Новости дня
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По результатам второго квартала текущего года вдруг оказалось, что китайские производители смартфонов захватили уже половину вьетнамского рынка. При этом спрос на мобильные устройства в этой стране вырос на 11%.

Американский Apple обеспечивает всего 7% продаж во Вьетнаме. А чемпионом среди производителей по персональному зачету стал корейский Samsung. Эта компания продает во Вьетнаме более трети смартфонов (37%).

Впрочем, эксперты отмечают, что Вьетнам – очень сложный рынок. Покупательная способность пользователей невысока, чем объясняются слабые продажи у американцев. Также и сам рынок нестабилен. Первые два месяца в прошлом квартале он быстро рос, а затем просел из-за очередных ограничений по карантину.



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