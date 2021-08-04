Ученые: Загрязнение воздуха повышает риск развития деменции

В ходе проведения исследования американские исследователи из Вашингтонского университета выявили взаимосвязь между загрязненным воздухом и риском развития деменции. В эксперименте приняли участие свыше 4 тысяч жителей Сиэтла.

В своей работе исследователи использовали информацию, полученную с пары крупных исследовательских проектов, проводившихся в районе Пьюджет-Саунд. Один из них стартовал в 70-х годах прошлого века и касался измерений показателей загрязнения воздуха. Второй, начавшийся в 1994 году, был связан с факторами риска развития деменции.

Ученые из США установили, что увеличение уровня загрязнения твердыми или мелкими частицами за десятилетие связано с повышенным риском развития слабоумия у жителей данного района. Кроме этого фактора, повышают вероятность деменции генетика, неправильный рацион питания и отсутствие физической активности.

Источник: glas.ru