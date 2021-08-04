3 августа 1948 года – «Беспомощный человек на верхней ступеньке лестницы» – Загадочный товарищ Сталин

Автор gordonskene

Сталин – самый влиятельный человек в РФ подозрительно отсутствовал в последнее время.

Новости от 3 августа 1948 года во многом были связаны с холодной войной и подозрительно отсутствующим Иосифом Сталиным.

С обострением холодной войны и ведением переговоров о мире в обстановке строжайшей секретности, мир был неспокойным местом. Новости о том, что в Германии расширяется аэродром для продолжения поставок в Берлин, у многих вызвали тревогу о то, как этот шаг будет воспринят в Москве. В Белграде, на Дунайской конференции, русский Андрей Вышинский не скрывал желания Москвы диктовать условия экономического мира на Балканах.

Но все эти конференции и дискуссии также указывали на возможность того, что Иосиф Сталин больше не был главой Советской России. Как выразился один европейский дипломат; «Иосиф Сталин [уже] может быть лишь беспомощный человек стоящий на верхней ступеньке лестницы» – и встреча Сталина с тремя западными посланниками накануне вечером в Москве не будет решающей в отношениях Запада с Россией. В дипломатических кругах ходят слухи о том, что Сталин на самом деле является узником Политбюро и что все, что Сталин сказал посланникам накануне вечером, может быть позже отменено. Это также могло бы объяснить завесу абсолютной секретности в отношении продолжающихся переговоров между четырьмя державами.

Холодная война не ограничивается конференциями и спекуляциями. Сообщается, что в Вашингтоне, обвиняемый в сочувствии коммунистам Уиттакер Чемберс сообщил подкомитету Сената, что порвал с Коммунистической партией, чтобы стать старшим редактором журнала Time. Он согласился, что в Вашингтоне существует «красное метро», возглавляемое бывшими правительственными чиновниками. Среди прочих он назвал Алджера Хисса из Государственного департамента и Натана Витта из Национального совета по трудовым отношениям. Другой свидетель, бывший правительственный экономист Уильям В. Ремингтон, признал, что участвовал в движении с бывшей коммунисткой Элизабет Бентли, хотя и невольно. Он добавил, что не выдавал ей секретов, хотя периодически встречал ее на улицах.

И это было лишь частью того, что происходило в разгар лета холодной войны – 3 августа 1948 года, и что сообщалось в программе News Of The World на радио NBC.