 

Мнение: Талибан взял на себя ответственность за теракт в Кабуле

04.08.2021, 22:50, Разное
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Талибан официально взял на себя ответственность за вчерашнюю атаку с подрывом автомобилей в Кабуле, назвав произошедший теракт "операцией мучеников".
В заявлении группировки указано, что атака является часть. ответа Талибана на нападения и авиаудары военных подчиняющихся кабульской администрации на мирных жителей Афганистана. В ответ Талибан объявил, что будет целенаправленно атаковать ключевые фигуры в правительстве Афганистана и различных чиновников, которые причастны к атакам на мирное население. Де-факто, высокопоставленных функционеров режима Гани объявили законными военными целями, что конечно не приблизит договоренностей между правительством и Талибаном.

В результате вчерашней атаки в Кабуле погибли 8 и ранены 20 человек.
Боевики подорвали машину у резиденции министра обороны и ворвались на ее территорию, где завязался длительный бой с охраной министра. Среди убитых как боевики (заявлено, что убиты как минимум 3 из 4 нападавших), так и охранники, плюс на улице взрывом убило случайную женщину. Министр же не пострадал, так что попытка ликвидации не удалась, хотя Талибан и продемонстрировал, что у него достаточно длинные руки, чтобы пытаться точечно ликвидировать функционеров правительства Гани прямо в Кабуле.

Можно ожидать, что подобные атаки могут повториться в ближайшем будущем.

Источник: Colonel Cassad



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