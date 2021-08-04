Избирком отказал Борису Вишневскому в регистрации на выборах в Заксобрание Петербурга

…из-за неполного комплекта документов.

Петербургское «Яблоко» сообщило в своем телеграм-канале, что территориальная избирательная комиссия (ТИК) №30 отказала депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борису Лазаревичу Вишневскому в регистрации на выборы в Заксобрание Петербурга из-за неполного комплекта документов.

По мнению комиссии, Вишневский не предоставил копию паспорта, документы о согласовании своего выдвижения с партией «Яблоко» и решение партийного съезда. В петербургском «Яблоке» рассказали, что все необходимые документы для выдвижения были поданы.

Политик планирует выдвинуться в Заксобрание по одномандатному избирательному округу №2. Там же подали документы на выдвижение двое тезок депутата — Борис Иванович Вишневский и Борис Геннадьевич Вишневский. Оба «двойника» сменили имя незадолго до предвыборной гонки. 2 августа Борис Иванович (его прошлое имя по паспорту — Виктор Быков) вместе с кандидатом от «Зеленой альтернативы» Алексеем Тереховым потребовали снять депутата Вишневского с выборов, ссылаясь на его «причастность» к экстремизму.

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Также Б. И. Вишневский является помощником члена «Единой России», вице-спикера Заксобрания Петербурга Сергея Соловьёва — кандидата в Госдуму по 216 округу. Ранее ТИК №16 зарегистрировал Бориса Лазаревича Вишневского кандидатом в Государственную думу от партии «Яблоко» по 216 округу.

Вишневский был избран депутатом Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» в 2016 и в 2011 году. В нынешнем созыве он руководит фракцией «Яблока». Выборы депутатов петербургского Заксобрания и депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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