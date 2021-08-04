В Россию попытались ввезти более 20 тонн польских яблок под видом пива

В Смоленской области таможенники обнаружили более 20 тонн санкционных польских яблок, которые пытались ввезти в Россию под видом пива, сообщили в пресс-службе ФТС России.

«20 тонн польских яблок задержали смоленские таможенники в рамках работы мобильных групп в Руднянском районе Смоленской области. Санкционная продукция была обнаружена в остановленном таможенниками грузовом автомобиле, следовавшем из Чехии. Согласно представленным товаросопроводительным документам, в грузовике перевозилось пиво в адрес одной из московских фирм», – пояснили в пресс-службе,передает РИА «Новости».

Уточняется, что транспортное средство досмотрели с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса без снятия пломб и вскрытия грузового отсека. Анализ полученного при сканировании автомобиля изображения показал, что в грузовом отсеке находится товар, не указанный в документах. В ходе последующего досмотра выяснилось, что вместо пива в автомобиле перевозились свежие яблоки. На упаковке товара указана страна происхождения – Польша.

«Автомобиль с грузом задержаны. Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении перевозчика дела об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров в России). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей», – добавили в пресс-службе.

Между тем аналогичный случай произошел в 2016 году. Тогда специалисты управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям задержали три партии польских яблок и пекинской капусты, которые ввозились из Белоруссии по документам на пиво.