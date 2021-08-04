 

«Спартак» проиграл «Бенфике» в футбольной Лиге чемпионов

04.08.2021, 22:22, Новости дня
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Матч третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой» завершился поражением московского клуба.

Игра в Москве завершилась со счетом 0:2. Голы забили Рафа Силва (51-я минута) и Жилберто (74-я). Команды снова встретятся в Лиссабоне 10 августа, передает РИА «Новости».

В перерыве матча спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил, что в четверг напишет заявление об уходе из «Спартака». По его словам, «последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем», которого хотели пригласить в клуб, но «Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно», пишет «Спорт-Экспресс».

Когда Федун «окончательно отказал в сделке», Попов был поражен тем, что к отказу прилагалось пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен». «Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе», – сообщил Попов, добавив, что «также устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба».

Напомним, владелец московского «Спартака», член исполкома Российского футбольного союза Леонид Федун заявил, что футбол в РФ выступает социальным проектом, а не коммерческим, это тормозит развитие системы этого вида спорта в стране.



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