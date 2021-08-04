 

Гендиректор ВОЗ призвал пока отказаться от введения третьей дозы вакцины против COVID-19

04.08.2021, 22:14, Новости дня
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Об этом он заявил на брифинге 4 августа, сообщает пресс-служба ВОЗ. 

Гебрейесус просит правительства ввести мораторий на бустерные (третьи) дозы хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% во всех странах. 

Гендиректор ВОЗ напомнил, что в мае призывал к глобальной поддержке “спринта к сентябрю”, цель которого была в вакцинации 10% населения каждой страны. 

“Сейчас мы находимся более чем на полпути к этой намеченной дате, но не укладываемся в график. Когда я поставил эту задачу в мае, в странах с высоким уровнем дохода на каждые 100 человек приходилось около 50 доз. С тех пор это число удвоилось. Сейчас в странах с высоким уровнем дохода на каждые 100 человек приходится почти 100 доз. В то же время страны с низким уровнем дохода смогли ввести только 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия поставок”, – отметил Гебрейесус.

Он призвал “срочно изменить ситуацию”. По словам главы ВОЗ, странам с высоким уровнем дохода следует отказаться от вакцинации в пользу бедных стран. 

“Для того, чтобы это произошло, нам необходимо сотрудничество всех, особенно горстки стран и компаний, которые контролируют глобальные поставки вакцин”, – резюмировал Гебрейесус.

Контекст:

Большинство разработанных в мире и одобренных к применению вакцин от коронавирусной инфекции применяется по двухдозной схеме. Один раз вводится препарат Johnson & Johnson (Janssen). 

Пока разрешено введение бустерной дозы вакцины Pfizer лишь в Израиле, в Германии третью дозу будут предлагать с сентября, там бустерную вакцинацию планируют делать препаратами Pfizer и Moderna. 

ВОЗ пока изучает информацию о необходимости применения третьей дозы вакцин от коронавируса, которые вводятся по двухдозной схеме, или смешивания препаратов, а компания Pfizer заявила, что прививка третьей дозой увеличивает защиту от новых вариантов коронавируса, в том числе против “индийского” штамма “Дельта”. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. Кампания по вакцинации в мире стартовала в конце 2020 года.

По информации Bloomberg, к 4 августа в мире ввели более 4 млрд доз вакцин в 180 странах, этого достаточно, чтобы полностью привить 27,4% населения мира, но распределение препаратов было неравномерным.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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