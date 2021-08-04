Шеф-редактор The Insider Доброхотов: Расследование Bellingcat о вагнеровцах выйдет. Но журналисты хотят получить позицию президента Украины

Он также опроверг слухи о том, что Офис президента давил на расследователя Bellingcat Христо Грозева.

“Расследование, конечно, выйдет. И все эти истории о том, что [глава Офиса президента Андрей] Ермак уговорил ЦРУ повлиять на Bellingcat – полная чушь. Ни Ермак, ни ЦРУ, ни MI6 не могут повлиять на журналистов Bellingcat. Что затягивает этот процесс – журналисты хотят, чтобы расследование было максимально объективным, чтобы в нем была позиция президента Украины и его Офиса, чтобы она была артикулирована не заочно, чтобы был нормальный диалог”, – рассказал Доброхотов.

По его словам, сейчас шансы на такой диалог есть. Процесс “затягивается из-за организационных моментов”, но, журналисты рассчитывают, что общение все же состоится.

Доброхотов сообщил, что сейчас у расследователей есть две трактовки событий, связанных с делом вагнеровцев.

“Есть моменты, которые нам самим не до конца понятны. Я вижу два варианта интерпретации событий. Один был бы очень неприятен действующей власти, второй – не так неприятен. У нас нет железных аргументов в пользу одной из теорий. И у нас есть ощущение, что [президент Украины Владимир] Зеленский готов донести нам свою информацию. Но нельзя просто взять и обвинить, что какие-то люди во власти предавали – это очень серьезное обвинение”, – отметил Доброхотов.

Выход расследования Bellingcat о вагнеровцах переносили несколько раз. 6 марта издание ZN.UA сообщило, что Офис президента Украины пытался договориться с MI6 о невыходе расследования. По данным журналистов, на встрече в Киеве с представителями британской разведки присутствовали начальник ГУР Кирилл Буданов и замглавы Офиса президента Роман Машовец.

Контекст:

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

27 февраля 2021 года Бутусов сообщил, что выселили из дома и лишили охраны экс-начальника ГУР Василия Бурбу, который, по данным журналиста, дал показания о провале операции по захвату вагнеровцев. В полиции информацию опровергли.

—