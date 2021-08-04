Легкоатлетка Тимановская, отказавшаяся возвращаться в Беларусь, прибыла в Польшу

“Кристина Тимановская благополучно приземлилась в Варшаве. Она хотела бы поблагодарить задействованным дипломатическим и консульским службы за планирование и организацию ее поездки. Польша еще раз демонстрирует свою солидарность и поддержку”, – написал замглавы МИД республики.

Kriscina Cimanouska wyl * dowa * a bezpiecznie w Warszawie. Chce podzi * kowa * zaanga * owanym s * u * bom dyplomatyczno-konsularnym za zaplanowanie i sprawne przeprowadzenie jej podró * y. Polska po raz kolejny okazuje swoj * solidarno * i wsparcie.

— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) August 4, 2021

В аэропорту Варшавы Тимановскую ожидали СМИ, но она так и не вышла из главных дверей терминала. Трансляцию встречи Тимановской вел на YouTube польский телеканал “Белсат”.

Позже фото с Тимановской в Варшаве опубликовал в Facebook белорусский оппозиционер Павел Латушко.

“Мы рады, что Кристине Тимановской удалось благополучно добраться до Варшавы! Надеемся, что агония режима скоро закончится, и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в новой Беларуси!”, – написал Латушко.

https://www.facebook.com/Latushka/posts/191782496317219

В министерстве иностранных дел Австрии сообщали в среду, что Тимановская, которая получила гуманитарную визу Польши, из Токио транзитом через Вену отправится в Варшаву.

По данным источников агентства Reuters в посольстве Польши, Тимановскую пересадили на самолет в Австрию “в последний момент” из соображений безопасности после того, как несколько журналистов забронировали места на рейсе в Польшу.

Контекст:

Тимановская 1 августа заявила в соцсетях, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК “накосячил” и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская.

Когда ситуация стала публичной, НОК Беларуси снял спортсменку с соревнований “в связи с эмоционально-психологическим состоянием”. Ее попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская ехать отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Позднее СМИ опубликовали аудиозапись разговора Тимановской, предположительно, с главным тренером сборной Беларуси Юрием Моисевичем и начальником национальной команды по легкой атлетике Артуром Шумаком. “Поступило такое указание: ты сегодня вылетаешь домой… Если ты хочешь выступать дальше за Республику Беларусь, то послушай то, что тебе рекомендуют: приедь, поедь домой, к родителям, куда угодно”, – говорят собеседники спортсменке. Ей также рекомендовали “смириться” и “не выставлять свою гордыню”, потому что “так люди суицидом заканчивают”.

Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

В МОК потребовали объяснений от Беларуси и допустили введение новых санкций против НОК страны в связи с инцидентом с Тимановской.

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