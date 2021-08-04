 

Стало известно о выходе финальной версии ОС Windows 11

04.08.2021, 22:12, Новости дня
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Как оказалось, представленные до сих пор Windows 11 были всего лишь предварительными и промежуточными версиями. Этим, в частности, и можно объяснить целый ряд недостатков, с которыми столкнулись пользователи, поспешившие с установкой новой операционки.

Однако компетентные источники на днях сообщили, что до конца октября должна выйти уже финальная версия Windows 11. А еще на месяц раньше будут доступны все драйвера для ноутбуков и персональных компьютеров, которые должны быть подготовлены самими производителями устройств.

Также стало известно, что разработчики обеспечат полную совместимость финальной версии операционной системы с теми вариантами, которые уже были доступными для скачивания ранее.



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