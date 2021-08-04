Опубликованы данные об умных часах Samsung Galaxy Watch4 Classic

Данные о технических характеристиках новой модели умных часов Samsung Galaxy Watch4 Classic попали в сеть еще до проведения официальной презентации устройства.

Как поясняют эксперты, речь идет вовсе не об отдельных утечках, которые, теоретически, мог организовать и сам производитель для подогрева интереса к новому гаджету. Информация была слита в сеть полностью, что стало поводом для размышлений о сохранности важных данных в корейском «Самсунге».

Впрочем, мы теперь знаем, что смарт-часы выйдут с экраном на 1,36 дюйма по диагонали. Разрешение картинки на нем составит 450 на 450 пикселей. Установленный в часах процессор Exynos W920 обеспечит 1,5 Гб оперативной и 16 Гб основной памяти. Также в данной модели будут доступны Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS и прочие «плюшки».