 

Подруга рассекретила настоящую фигуру Наташи Королевой без фотошопа

04.08.2021, 22:10, Разное
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Недавно Наташа Королева показала своим подписчикам в микроблоге Instagram видео, на котором она позирует с супругом на парусной яхте. Многие поклонники восхитились внешним видом певицы, но ее подруга опубликовала снимки с того же дня и выглядит на них жена Тарзана не так эффектно.
Наташа Королева отдыхает со своими друзьями в Бодруме. Знаменитость запечатлела себя в малиновом топе и модных велосипедках в объятьях мужа. На видео артистка демонстрирует тонкую талию, большую грудь, подтянутый живот и стройные ноги. Однако ее подруга показала в своем микроблоге фото, где 48-летняя Наташа Королева выглядит совсем иначе. Многие фолловеры отметили у певицы живот, который она не втянула на снимке. При этом, супруга Сергея Глушко никогда не скрывала, что у нее есть проблемы с лишним весом. По словам артистки, держать себя в форме ей помогает супруг. В одном из интервью Наташа Королева с гордостью заявила, что стриптизер у нее «отбирает еду».

Во время карантина звездная семья жила в загородном доме. Тарзан обустроил там фитнес-зал и следил, чтобы его супруга регулярно занималась.



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