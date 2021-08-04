Кристина Орбакайте впечатлила поклонников оригинальным мейкапом: “Очень вдохновляет”

Популярная певица Кристина Орбакайте разместила в разделе Stories личного микроблога в Instagram видеоролик, в котором продемонстрировала фолловерам весьма оригинальный мейкап. По мнению знаменитости, искусно сделанный макияж стал удачным элементом её романтического стиля.

В кадрах видеоролика красавица предстала, облаченной в облегающее легкое вязаное платье красного цвета, а визуальный ансамбль дополнили длинные серьги такого же цветового стиля. Свой романтичный образ Кристина Орбакайте усилила красными стрелками на веках. Впрочем, их хозяйка аккаунта “нарисовала” посредством специального фильтра, использование которого доступно в гаджете. “Новая маска подходит сегодня к моему наряду. Красные стрелы… Очень вдохновляет!” – игриво изрекла исполнительница.



Изображение взято с: [email protected]_k

Стоит отметить, что компанию звезде в ролике составила её дочь Клавдия Земцова, которой Орбакайте также аналогичным образом добавила упомянутые элементы мейкапа. Певица спросила у наследницы, нравятся ли ей подобные метаморфозы, и дочь сладким прижмуриванием глаз поддержала мнение матери.

Источник: www.instagram.com