 

Кристина Орбакайте впечатлила поклонников оригинальным мейкапом: “Очень вдохновляет”

04.08.2021, 22:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная певица Кристина Орбакайте разместила в разделе Stories личного микроблога в Instagram видеоролик, в котором продемонстрировала фолловерам весьма оригинальный мейкап. По мнению знаменитости, искусно сделанный макияж стал удачным элементом её романтического стиля.
В кадрах видеоролика красавица предстала, облаченной в облегающее легкое вязаное платье красного цвета, а визуальный ансамбль дополнили длинные серьги такого же цветового стиля. Свой романтичный образ Кристина Орбакайте усилила красными стрелками на веках. Впрочем, их хозяйка аккаунта “нарисовала” посредством специального фильтра, использование которого доступно в гаджете. “Новая маска подходит сегодня к моему наряду. Красные стрелы… Очень вдохновляет!” – игриво изрекла исполнительница.

Изображение взято с: [email protected]_k
Стоит отметить, что компанию звезде в ролике составила её дочь Клавдия Земцова, которой Орбакайте также аналогичным образом добавила упомянутые элементы мейкапа. Певица спросила у наследницы, нравятся ли ей подобные метаморфозы, и дочь сладким прижмуриванием глаз поддержала мнение матери.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.10 / Эксперт призвал Интерпол выдавать ордера на арест силовиков Лукашенко

11.07 / Мнение: Почему вирусы опаснее экономических кризисов, неисполнение нацпроектов и дорогая ювелирка

04.10 / Netflix опубликовал тизер фильма Resident Evil

18.10 / “Стесняюсь раздеваться”: Кристина Асмус ответила на вопрос о желании сняться в порно

16.09 / Лукашенко предложил перенести могилу раввина Нахмана на территорию Белоруссии

20.11 / В Москве закроют станцию метро

05.04 / «В Чечне недовольны»

14.02 / Названы цены на путешествия по России 14 февраля

20.07 / Принц Норвегии Хокон поделился семейными фотографиями по случаю своего дня рождения

10.07 / Мнение: Почему битва за Великобританию была важна для СССР?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика