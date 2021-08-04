Анна Заворотнюк рассказала подписчикам о перенесенном COVID-19: “Берегите близких”

Популярная модель и инста-блогер Анна Заворотнюк разместила на своей странице в Instagram публикацию, посредством которой поделилась с фолловерами подробностями недавно перенесенного COVID-19. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от подписчиков.

Как объяснила дочь известной телезвезды Анастасии Заворотнюк, поводом для её публикации стали вопросы, неоднократно задаваемые посетителями её микроблога по поводу симптоматики ковида, которым она переболела не так давно. Чтобы немного “разбавить” невеселую тему, красотка опубликовала мини-коллаж из пяти снимков, показавший эпизоды её завтрака в стильном помещении на фоне расположенного за окнами живописного храма. Вполне тривиальный снимок Анна Заворотнюк сопроводила краткой историей своей болезни. Выяснилось, что первоначально она приняла “корону” за легкую простуду, однако вскоре ей довелось случайно пересечься со знакомым медиком. Именно этот врач настоятельно порекомендовал модели срочно пройти экспресс-тестирование, которое и подтвердило у знаменитости инфицирование коронавирусом.

Изображение взято с: [email protected]_zavorotnyuk

Красавица призналась, что скоро её состояние стало довольно тяжелым, сопровождающимся высокой температурой и сильной головной болью. “Через пару дней пропали запахи и вкусы, очень плохо было дней 7, чистила зубы сидя на полу, так как не было энергии, потом потихоньку приходила в себя. Отрицательный тест был на 14 день”, – подытожила звезда Instagram. Она также добавила, что еще полностью не восстановилась после болезни и сейчас страдает повышенной утомляемостью, одышкой и некоторой забывчивостью, а также не чувствует вкусов и запахов. Модель попросила у подписчиков советов для максимально быстрого восстановления, а также призвала фолловеров сразу обращаться в больницу уже при малейших симптомах простуды. “И будьте здоровы, берегите близких”, – пожелала посетителям страницы Анна Заворотнюк.

Изображение взято с: [email protected]_zavorotnyuk

Несколько подписчиков предпочли слегка отвлечься от тематики ковида, поинтересовавшись у красотки нюансами изображенной на фото её трапезы. Однако абсолютное большинство поклонников очень прониклись откровениями любимицы и постарались максимально снабдить её полезными рекомендациями для скорейшего возвращения к активной деятельности.