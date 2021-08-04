 

В регионах России заработали предложенные “ЕР” меры по снижению цен

04.08.2021, 22:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Борщевой набор” стал доступнее для жителей регионов. В данную продуктовую корзину входят самые популярные для россиян овощи: морковь, лук, картофель, свекла и капуста. Естественно, их дрожание может сильно ударить по кошельку граждан, поэтому партия “Единая Россия” принимает активные меры, чтобы избежать негативного эконмического эффекта и помочь людям.

4 августа руководитель рабочей группы “ЕР” по мониторингу цен на сезонные овощи, заместитель председателя Госдумы РФ Алексей Гордеев сообщил на специальном заседании, что при участии партии сформированы рабочие группы по контролю за стабилизацией ситуации с ценами по всей стране.

Политик подчеркнул, что заметнее всего цены снизились на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры продают свою продукцию без посредников. Дополнительные торговые точки за последние две недели появились во многих регионах.

Гордеев отметил, что партия занимается мониторингом цен как в крупных торговых сетях, так и на ярмарках. Лучшие показатели зафиксированы в Брянской (более 500 проверок), Курской и Ярославской областях, Республике Крым и Якутии, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, проводится работа с торговыми сетями и фермерскими объединениями по снижению торговых наценок.

Отметим, что цены на “борщевой набор” контролируют все региональные отделения “Единой России”. Партийцы обеспечивают заключение соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты между торговыми сетями и производителями.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Какие выплаты положены многодетным семьям в России в этом году

29.06 / Итальянки всегда были женственными и ухоженными: у них есть 9 секретов красоты

30.05 / Ольга Бузова возмутила поклонников своим поведением на шоу в Волгограде

30.07 / Мнение: О революционной ситуации в Колумбии

08.06 / Мнение: День, когда я понял, что “сквознячники” – это диагноз.

31.05 / BMW X7 Dark Shadow Edition запущен в Индии по цене 2,02 крор

09.12 / Впервые за 2 года: известный экономист Делягин предрек рекордный обвал доллара

17.02 / Генриетта Лакс – первый и единственный «бессмертный» человек

28.09 / Иркутского депутата задержали по делу о мошенничестве на 185 миллионов рублей

23.09 / Собчак назвала тайную инаугурацию Лукашенко “позорной”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика