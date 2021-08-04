 

Мнение: Авианосец “Викрант” отправился на ходовые испытания

04.08.2021, 21:56, Разное
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Индийский авианосец "Викрант" после многолетнего периода достройки отправился на ходовые испытания.
Авианосец водоизмещением 45 000 тонн был заложен еще в 2009-м году и спущен на воду в 2013-м году. На фоне Китая темпы конечно черепашьи, но в принципе от Индии никто особых рекордов по скорости строительства авианосцев и не ждал. Обещают, что к концу 2022-го года корабль войдет в строй, при том, что ходовые испытания должны были начаться еще в 2015-м году, а передача флоту в 2018-м. Потом сроки сдвинули на 2020-й, но тоже успешно сорвали.
Авиагруппу корабля составят российские палубные истребители МиГ-29К, которые выиграли конкуренцию у зарубежных аналогов по соотношению цена/качество.
Среди причин задержки корабля указывают технологические трудности при постройке, задержки с строительством новой базы, где должен базировать авианосец, задержки с поставкой авиационного оборудования из РФ, задержки с поставкой прочего оборудования.
После ввода в эксплутацию, "Викрант" дополнит бывший советский авианесущий крейсер "Адмирал Горшков", который под именем "Викрамадитья" был переделан в авианосец и является флагманом ВМФ Индии.

Источник: Colonel Cassad



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