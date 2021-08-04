Как девочка – Личное мнение

50-летняя Лера Кудрявцева, прожив трудный для себя год, направилась на отдых в горящую Турцию.

«Для меня отдых – это НИЧЕГО не делать! От слова совсем. Лежать, спать, не двигаться. Не краситься, не наряжаться. Но должно же быть хоть одно фото типа «красивая». Фотошоп мне в помощь», — заявила женщина.



Фото: Соцсети

В ответ тут же посыпались комментарии, что Лерочка выглядит как девочка.

Нет, я прекрасно понимаю, что многие люди не умеют принимать свой возраст. Для них 50 — это что-то очень страшное, а не просто цифра.

Хоть тушкой, хоть чучелком, но остаться в молодости. И хороши буквально все средства — от радикальных хирургических вмешательств (помните, как у Булгакова в Собачьем сердце дама хотела пришить себе яичники от обезьяны?) до банальной фоторетуши.

К чести Кудрявцевой, она хотя бы отчасти не врёт. Фотошоп виден невооружённым взглядом, но зачем же выставлять тогда отредактированное тело, которое разительно отличается от того, что есть на самом деле?

Какой в этом смысл?! И разве это не обман читателей? И, что ещё хуже, не самообман?!

Собрать лайков? Комментарии? Так ни первое, ни второе по факту-то не относятся ни к тебе, ни твоему телу, ни к твоему возрасту! Люди хвалят «зализанную» картинку несуществующего человека.

Женщина на картинке выглядит как девочка — отбросив детали и килограмм 20, отчасти можно согласится с этим. Но кто эта полная и очень гладкая 40-летняя женщина? Явно ведь не 50-летний Лерун!

Должно быть хоть одно фото красивое, пишет Лера. Это я понимаю, как женщина. Ну, хорошо — если есть тяга к прекрасному, можно опубликовать вот это фото:

https://instagram.com/p/CSHc3Gpo3PC

Бери, пользуйся на здоровье! И фотошопа нет, и всё красиво — и душа, и внешность.

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