Меган Маркл и принц Гарри впервые показали двухмесячную дочь

Сегодня Меган Маркл, которая отмечает 40-летие, представила свою новую инициативу – международную кампанию по наставничеству “40×40”. Подробнее об этом проекте мы писали здесь. За несколько часов короткий ролик разобрали на кадры и цитаты, особенное внимание привлек принц Гарри, “испортивший” пламенную речь Меган своим появлением в видео. Но в ролике мимолетно появился один из их детей, а именно дочь Лилибет Диана. В этом, по крайней мере, уверены интернет-пользователи.

В видео на долю секунды появился крупный план рабочего стола Меган, на котором стояла тройная фоторамка. Левый кадр разобрать из-за плохого качества не представляется возможным, а вот на центральном и правом можно (хоть и с большим трудом) рассмотреть изображение Гарри, целующего ребенка в лоб, и Меган в обнимку с младенцем. Подобных портретов с их сыном Арчи, которому сейчас два с небольшим года, в сети не появлялось, поэтому многие предположили, что это именно малышка Лили.

Напомним, 4 июня Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями – у супругов родилась дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Малышка стала 11-й правнучкой королевы Великобритании и первой племянницей Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцог и герцогиня Кембриджские поздравили родственников с пополнением в семействе уже спустя пару часов после появления новости:

Мы все в восторге от радостной новости о появлении на свет Лили. Наши поздравления Гарри, Меган и Арчи, – гласит подпись под черно-белым фото беременной Меган и Гарри с сыном Арчи на руках.

Слухи о второй беременности Меган появились еще в декабре. Только в День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а 7 марта они дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

Несмотря на то, что Меган и Гарри переехали в США, они планируют крестить дочку в Великобритании по всем королевским традициям. Для этого малышку должны внести в линию престолонаследования, что было сделано совсем недавно.

Принц Гарри и Меган Маркл