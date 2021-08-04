Синди Кроуфорд: “Самое важное в моей жизни решение – стать матерью”

“Уже не модель, но все еще супер” – часто пишут о Синди Кроуфорд и ее коллегах по легендарной “большой шестерке” – Наоми Кэмпбелл, Клаудии Шиффер, Кейт Мосс, Кристи Тарлингтон и Линде Евангелисте. Действительно, несмотря на то что Синди официально завершила карьеру почти 20 лет назад, она продолжает выходить на подиум, участвовать в рекламных кампаниях и позировать для журналов (700 обложек тому подтверждение).

Кроуфорд не только супермодель, но и супермама, и супернаставница: ее дети от любимого мужа Рэнди Гербера, 22-летний Пресли и 19-летняя Кайя, пусть и не без помощи мамы, но тоже сделали себе имя в fashion-сфере.

Во время их с Кайей фотосессии для часового бренда Omega HELLO! пообщался с Синди о узнал, какие решения помогли ей заработать приставку “супер”.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

О роли случайностей

“В детстве я не мечтала о карьере модели, меня куда больше интересовал пост президента. Я выросла в маленьком городке Де-Калб в штате Иллинойс. Однажды – мне тогда было 16 – со мной познакомился фотограф: он хотел сфотографировать меня для местной газеты De Culb Weekly. Конечно же, мои родители отнеслись к его предложению с недоверием и дали согласие на съемку только при условии, что сами будут на ней присутствовать. Мама с папой решили, что фотограф замышляет недоброе, и оказались неправы: он просто сделал пару красивых кадров, которые действительно напечатали в газете. Так начался мой путь.

Потом меня взяли в модельное агентство в Чикаго, я вышла на подиум, попала в Нью-Йорк и в итоге на обложку Vogue. Стала работать с ведущими брендами – со многими сотрудничаем до сих пор. Кстати, моей дружбе с Omega уже более 25 лет!”.

Об упорстве

“Всем нам приходится принимать решения каждый день, но сейчас, оглядываясь назад, могу сказать: горжусь тем, что уже в детстве много трудилась и пыталась заработать хотя бы доллар. Я выкладывалась в школе, а потом бралась за любую работу: присматривала за соседскими детишками, помогала родителям собирать урожай кукурузы в полях… Именно там, кстати, меня и заметил тот фотограф из De Culb Weekly! Благодаря трудолюбию я научилась воспринимать свою профессию не как работу, а как стиль жизни”.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

О верных решениях

“До сих пор не могу поверить, что у меня хватило ума выбрать в мужья такого прекрасного человека, как мой Рэнди. Он идеальный отец и супруг! Но, мне кажется, самое важное в моей жизни решение – это решение стать матерью. Я всегда хотела детей и рада, что реализовала свою мечту. Материнство показало мне, что такое безусловная любовь и терпение. И дочь, и сын появились на свет не в клинике, а у нас дома – считаю, что сделала правильный выбор в пользу домашних родов. Это особенный, очень яркий опыт. И знаете, что? Мне понравилось! Оба раза во время родов меня не покидала мысль: “Я такая сильная!”. Я думала о том, что у меня все получится, что я буду хорошей мамой. Мне удалось довериться своим инстинктам, и тело само подсказало, что нужно делать”.

Об ошибках

“Все мы время от времени допускаем ошибки, но я стараюсь воспринимать каждую как урок. И неважно, насколько ужасны последствия сделанного мною выбора, важно только одно – усвоила я этот урок или нет. У меня не бывает мук выбора. Я вообще очень решительный человек: если что-то сделала, то принимаю результат и двигаюсь дальше.

Мне уже 55 лет, и я продолжаю самосовершенствоваться. Я никогда не жалею о прошлом и выбираю настоящее. И, да, видеть хорошее в моменте – это тоже своего рода работа. Поэтому, когда меня спрашивают, о каких своих поступках я сожалею, я отвечаю – ни о каких. Ну разве что в старшей школе порой одевалась так, что без слез взглянуть нельзя было!”.

Синди Кроуфорд и Кайя ГерберПеревод и адаптация: Наталия Тугуши