 

Минфин опроверг введение налога на мясо в России

04.08.2021, 21:28, Новости дня
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Минфин РФ не обсуждает в целом и не рассматривает ни в каком виде введение налога на мясо, сообщила пресс-служба министерства.

«Введение налога на мясо в РФ не планируется. Минфин РФ не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде», – приводит сообщение ТАСС.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121» заявил, что политика учета углеродного следа в РФ и других странах в будущем может распространиться на животноводство, приняв форму налога на мясо.



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