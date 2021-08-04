 

Британия решила передать Украине два списанных противоминных корабля

04.08.2021, 21:28, Новости дня
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Британия передаст Украине два списанных противоминных корабля класса Sandown, сообщила пресс-служба британского флота.

«Корабли противоминной защиты класса Sandown прошли долгий путь длинною в 175 тыс. миль в течение 21 года для «Рэмзи», и 185 тыс. миль за 20 лет для «Блита», поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря», – говорится в сообщении пресс-службы британского флота, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что после завершения ремонтных работ оба судна будут переданы ВМС Украины.

Ранее стало известно, что Украина намерена приобрести у Великобритании подержанный ледокол, который планируется использовать для экспедиций к Антарктиде.



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