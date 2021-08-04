Мнение: Русская смекалка. И допинг



Тот самый Родченков

Многие в нашей стране любят гордиться русской «смекалкой» – как чем-то особенным, характерным только для русского народа. Что такое «смекалка» (слово, когда его рассматриваешь отдельно, какое-то смешное и несерьезное)? Так и хочется ответить, в соответствии с «новой этикой», что смекалка – «это такой ум». Но будем серьезны – и тогда ответ другой: «проявить смекалку» – это значит найти при решении сложной многоступенчатой задачи какой-то простой, дешевый и эффективный способ решения. Знаменитый пример «русской смекалки» любят (у нас) приводить к месту и не к месту, говоря… о космосе.

Мол, возникла такая проблема – в космосе шариковые ручки не пишут! Как же космонавтам записывать результаты своих наблюдений в бортовой журнал?! Американцы, якобы, напряглись, работали год целым институтом – и изобрели специальную ручку за миллион долларов, которая-таки пишет в космосе. А русские космонавты минуту подумали – и захватили с собой в ракету простые карандаши… (вопрос, ЗАЧЕМ в космосе что-то писать хоть ручкой, хоть карандашом – оставим за кадром)

В общем, если исходить из этой теории, самым первым русским, проявившим смекалку, был Александр Македонский, когда он разрубил гордиев узел мечом. Тоже ведь – вполне наше, русское решение!

Способ компенсировать отсталость

Наблюдая краем глаза за япона-мать Олимпиадой (на которой не прекращается беснование с обеих сторон вокруг «русских допингеров») – я вспомнил старую, навязшую в зубах тему российского государственного допинга и вдруг подумал: а это ведь то же самое проявление Русской Смекалки (тм) – не хуже, чем «карандаши в космосе». Дешевое, быстрое и суперэффективное.

В чем, в конце концов, была проблема российского спорта в середине нулевых (когда, видимо, и зародилась идея «Суперпроекта имени Родченкова»?) Проблема была одна, но глобальная: Россия стала, как это называется на языке чиновников, «терять позиции в мировом спорте». Вызвано это было в первую очередь особенностями самого мирового спорта – который основан на продолжающемся уже более 100 лет тестировании запредельных возможностей человеческого организма: можно ли еще больше поднять, еще быстрее пробежать, еще выше прыгнуть, еще дальше метнуть и т.д.

Ежу понятно, что такой процесс без «специальных средств» не может продолжаться до бесконечности: человек, в конце концов, эргономически существо достаточно нелепое – он может всё, но все делает достаточно плохо. Логика подсказывает, что пределы физических возможностей по силе и скорости были достигнуты достаточно давно – возможно, еще в 30-е годы прошлого века. А после этого пошли уже всякие ухищрения (например, «прыжки с шестом» – какие шесты были на первых Олимпиадах и какие чудеса гибкости проявляют суперсовременные «шесты для прыжков»). У бегунов – особые кроссовки, у прыгунов – тоже особые, но другие, у пловцов – супероблегающие плавки и особые масла, минимизирующие трение о воду, и т.д.

Но технические усовершенствования тоже конечны, поэтому дальше рекорды все более и более базируются на химии и фармакологии. То есть, говоря попросту – на допинге. Параллельно развивалась индустрия по «ловле» допинга – антидопинг.

И вот тут к середине «нулевых» Россия, в соответствии с анекдотами советского периода, почувствовала, что «отстала навсегда». Химия и фармакология столь усложнились, а требования к квалификации биохимиков настолько возросли, что возможности советских дедовских лабораторий, в которых работали советские еще деды, за всем этим уже никак не поспевали.

Коктейль Родченкова

Словом, доминированию «российских атлетов» в спорте пришел естественный конец. Суперлаборатории, разрабатывающие супердопинговые средства (которые не могут уловить отстающие на шаг или на два лаборатории ВАДА), оказались НЕ У НАС. И это обрекало российских спортсменов на прозябание без медалей – отныне и навеки. Ну, или до тех пор, пока российская биохимия не встанет на один уровень с секретными лабораториями Запада (да и Востока, если мы о Китае…) Было ясно как день, что такое если и случится, то точно не при Путине.

Так что ж – смириться? Ведь НАУЧНЫЙ разрыв в обозримые сроки не перепрыгнешь, тут работа на десятилетия!

Но нет, не таковы русские мастера смекалки! Они ведь (во главе с Родченковым) придумали по-своему гениальное решение. А именно – подошли к решению проблемы с другого конца.

Традиционный подход – что «надо искать ученых». Только, мол, ученые, находящиеся на самом переднем крае науки, смогут находить такой замечательный допинг, который и спортсмену поможет, и одновременно окажется скрыт от проверяющих допинг-офицеров.

Но в том, что касается ученых, Россия не сильна (причем, вопреки распространенному заблуждению совков, никогда и не была особо сильна, даже в период СССР). А в чем же она сильна? Чем славится Россия, помимо наличия у нее ядреных бомб и замечательных балерунов?

Конечно же – своими спецслужбами! Знаменитый Джеймс Бонд в половине фильмов борется именно со всемогущим КГБ. Так зачем же заниматься безнадежным делом, пытаясь прокачать свои слабые стороны (науку) – когда можно задействовать сильные?

Сильную сторону и задействовали. ФСБ, конечно, не может придумывать хитрые новейшие допинг-средства (они больше по ядам) – но ЗАТО ФСБ может… подменять пробирки! А также – подкупать проверяющих, запугивать их, подкладывать им любовниц – в общем, пусть в ход весь свой арсенал. А если заставить офицеров ВАДА «закрывать глаза» на результаты проверок – тогда ведь можно достигать результатов не за счет диковинных нано-таблеток по миллиону долларов каждая – а за счет старых добрых СТЕРОИДОВ, примитивных, как дубина. Стероидов, следы которых в моче мог бы найти любой студент-третьекурсник химфака, если он не прогуливал занятия…

Вот, Родченков сам писал о том, как он создал свой «коктейль Дюшес»: «я придумал комбинацию из трех стероидов – метенолона, тренболона и оксандролона – и стал растворять эту смесь в Chivas Regal, причем прямо на своей кухне. Виски приходился по вкусу не всем спортсменам, и мои помощники создали менее крепкую версию на основе вермута».

Разве это не круто? Оказалось, что вовсе не нужно 8 лет постигать новейшие разработки химлабораторий в лучших университетах мира на пяти языках, учиться как проклятый, моделировать биохимические процессы на суперкомпьютерах, чтобы обмануть таких же знаек из лабораторий ВАДА – а можно просто У СЕБЯ НА КУХНЕ смешать в стакане три стероида из аптеки за углом, дать глотнуть будущему рекордсмену перед стартом – и всё, дело в шляпе: Родина будет гордиться еще одним чемпионом и рекордсменом мира, по совместительству – чемпионом Олимпиады.

Просто надо добавить в уравнение еще один НЕХИМИЧЕСКИЙ ингредиент – бравого офицера Блохина, оперативников Петрова и Боширова и всю необъятную сеть шпионов КГБ по всему миру. Разве это не смекалка?

То-то весь мир буквально охренел от злости, когда всё вскрылось!

Американцы, правда, напряглись – и вместо ручки за миллион долларов придумали компьютер, потом планшет – и карандаш в космосе оказался просто ни к чему. Увы.