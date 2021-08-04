“На вас можно смотреть вечно!” Клип Monatik вошел в тренды YouTube, его просмотрели больше 5,4 млн раз

“Праздничным танцем с [хореографом] Денисом Стульниковым отмечаем вторую неделю #Зажигать в топ-5 трендах в YouTube и 5 млн просмотров! А еще песня перешагнула порог в 200 тыс. прослушиваний на Spotify за столь короткий срок. Благодарны за то, что выбираете музыку”, – написал Monatik в Instagram 3 августа.

Пост 35-летнего певца набрал больше 275 тыс. лайков и несколько сотен комментариев.

“На вас можно смотреть вечно!” – написала в комментариях katrozauber.

“Круто зажигаете. Спасибо, что вы есть”, – оставил комментарий t.maksak.

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A post shared by Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Monatik презентовал клип на песню “Зажигать/JoMo” 21 июля. Он объяснил, что JoMo – это Joy Of Missing Out, “радость от упущенного” в переводе с английского. По словам артиста, идея написать песню и снять клип родилась от постоянного пребывания на карантине и регулярного сидения в интернете.

ВИДЕОВидео: MONATIK / YouTube

Контекст:

Monatik обрел популярность после участия в шоу “Х-фактор” на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте “Танцы со звездами”, тренера вокального шоу “Голос країни” и “Голос. Діти” (“1+1”). Летом 2019 года Monatik представил шоу “Love It Ритм” на НСК “Олимпийский”. В 2020 году выпустил мюзикл “Ритм”, в котором объединил 12 артистов.

В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста.

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