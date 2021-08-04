МИД связался с тренером, который выехал из Беларуси в Украину – Кулеба

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

“Мы рады приветствовать его с семьей в Украине и хотим, чтобы у нас они чувствовали себя лучше, чем дома. Заверили в готовности при необходимости оказывать необходимую помощь”, – сообщил министр.

Ми вже зв’язалися з тренером білоруської гандбольної команди “Віцязь” Костянтином Яковлєвим. Раді вітати його із сім’єю в Україні та хочемо, щоб у нас вони почували себе краще, ніж вдома. Запевнили у готовності за потреби надавати необхідну допомогу.

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— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2021

О том, что Яковлев уехал в Украину, стало известно 3 августа. В июне он отбыл 15 суток административного ареста. Яковлев был задержан после того, как ездил встретить журналиста, у которого истек срок ареста в 15 суток за красно-белый футбольный шарф в авто.

В своем Instsgram Яковлев регулярно публикует критические посты о белорусской власти. 3 августа в Stories он опубликовал фото и видео из Киева.

Контекст:

Яковлев уехал из Беларуси вскоре после инцидента со спортсменкой Кристиной Тимановской. Она 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК “накосячил” и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская.

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская ехать отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

Муж спортсменки Арсений Зданевич 2 августа уехал из Беларуси в Киев, а позже получил польскую гуманитарную визу. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. Она уже улетела в Европу.

Кроме того, 3 августа белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, заявила, что не будет возвращаться в Беларусь из Германии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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