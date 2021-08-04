Грозы и шквалы почти по всей Украине. Синоптики предупредили об ухудшении погоды

По данным спасателей, в ближайшие дни в западных, северных, большинстве центральных, а также в Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы. Днем местами прогнозируют град и шквалы 15−20 м/с.

Вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах, а 6 августа во всех западных областях пройдут значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

В Карпатах из-за сильных ливней объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Погода в Киеве и Киевской области также ухудшится: 5 августа там ожидаются грозы, днем местами шквалы 15−20 м/с.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/6256000904417757

Жара в Украине пошла на спад. Температура до +33 удержится 5 августа в восточных, южных и Днепропетровской областях, отмечает Укргидрометцентр в Facebook, но на всей остальной территории страны будет прохладнее.

5 августа к Украине приблизится циклон, насыщенный влагой из Адриатического моря.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/2945441425707436

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