 

Грозы и шквалы почти по всей Украине. Синоптики предупредили об ухудшении погоды

04.08.2021, 21:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным спасателей, в ближайшие дни в западных, северных, большинстве центральных, а также в Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы. Днем местами прогнозируют град и шквалы 15−20 м/с.

Вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах, а 6 августа во всех западных областях пройдут значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

В Карпатах из-за сильных ливней объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Погода в Киеве и Киевской области также ухудшится: 5 августа там ожидаются грозы, днем местами шквалы 15−20 м/с.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/6256000904417757

Жара в Украине пошла на спад. Температура до +33 удержится 5 августа в восточных, южных и Днепропетровской областях, отмечает Укргидрометцентр в Facebook, но на всей остальной территории страны будет прохладнее.

5 августа к Украине приблизится циклон, насыщенный влагой из Адриатического моря.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/2945441425707436

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.04 / Информация о “военном перевороте и покушении на Лукашенко” имеет признаки провокации – пресс-служба Тихановской

26.01 / В ПФР назвали число отказавшихся от бумажных трудовых книжек россиян

16.10 / Россиян предупредили о сильных дождях и снеге

19.07 / В Украине чиновники сегодня впервые сдают экзамен по государственному языку

16.08 / “Смерть не исправить”. Рок-певица Арбенина попросила белорусов беречь себя на протестах

17.10 / В Москве нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

28.10 / “Наш край” заявил о победе в Луганской области: за партию проголосовала треть избирателей

20.01 / Команда Байдена собралась остановить «Северный поток – 2»

26.02 / Байден хвастался, что был арестован за незаконное проникновение в Капитолий

30.06 / Департамент лицензирования, руководители которого уволились, продолжает работу в штатном режиме – НБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика