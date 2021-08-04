Альбина Джанабаева показала, как дочь испортила ей свидание с Валерием Меладзе

Альбина Джанабаева опубликовала в своем микроблоге Instagram забавное видео, которое сняла вместе со своим супругом. Певица показала, как им с Валерием Меладзе испортила свидание новорожденная дочь Агата.

Сейчас знаменитые супруги редко остаются наедине. Все свободное время они посвящают воспитанию двоих сыновей и маленькой дочери. Альбина Джанабаева показала в микроблоге шуточный ролик, как они пытаются устроить дома романтический ужин. Валерий Меладзе облачился в шикарный смокинг, а певица выбрала для такого случая алое платье с глубоким декольте. Внезапно идиллию нарушил детский плач и родителям пришлось изменить свои планы.

С третьим ребенком Альбина Джанбаева не стала уходить в декретный отпуск. Спустя месяц после рождения Агаты она с супругом посетила шоу «Вечерний Ургант», а вскоре вернулась и на сцену, выступив на фестивале «Жара». Кроме этого, жена артиста после родов уже снялась для глянцевого журнала.