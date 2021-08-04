 

Ученые разработали модель, прогнозирующую риск смерти пациентов с COVID-19

04.08.2021, 21:16, Разное
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По словам американских ученых из Медцентра Университета Хакенсак, им удалось разработать модель, прогнозирующую риск смерти пациентов от COVID-19. Речь идет о промежутке времени в 40 дней с момента госпитализации.
Ученые учли в представленной модели шесть основных факторов. К ним относятся: возраст пациента, уровень оксигенации и дыхания, показатель артериального давления, наличие хронического заболевания почек и ишемической болезни сердца. При этом, исследователи наиболее важным фактором риска считают возраст. Случаи смерти от коронавируса пожилых людей наблюдаются чаще.

В процессе проведения эксперимента были изучены истории болезни более 3 100 госпитализированных людей с COVID-19. Средний возраст пациентов составлял 63 года. Ученые выявили у 42% респондентов свыше трех факторов риска. В результате, в течение 40 дней после того, как попали в больницу, умерли 23% зараженных людей. По словам автора исследования Бретт Э. Льюис, новая модель со всеми возможными факторами риска позволит врачам разрабатывать индивидуальную стратегию лечения.

Источник: ufatime.ru



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