 

«Родина — это мир в котором живут наши люди» – Максим Шугалей о патриотизме

04.08.2021, 21:16, Разное
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Молодёжь утрачивает традиции, считает учёный-социолог Максим Шугалей. Данную тему он затронул в радиоэфире «Комсомольской правды».
– Государственная идеология отошла на второй, если не третий, план. Не стоит забывать, что ниши редко остаются свободными. То, что их займут сомнительные ценности – было вопросом времени. Сейчас мы можем говорить о том, что у нас вырастает поколение без традиций — разъяснил Максим Шугалей.

– Наша страна и наше государство имеет историю. Я уверен, что попытка изменить детей сейчас, не должна быть насильственной. Должна прослеживаться золотая середина, ведь если говорить об этом везде и постоянно, то это приведет к потери доверия и протесту.
А что мы имеем сейчас? История меняется, всё подвергается искажению. Я считаю, что нужно застолбить некоторые фрагменты истории в учебниках на уровне Конституции, – высказался учёный.

В одном социологическом опросе в среде японской молодёжи, практически 70% из них назвали Советский союз виновником взрыва атомной бомбы в 1945 году. Подобное происходит за счёт насаждаемого общественного мнения и намеренного искажения истории, считает Максим Шугалей.

– Это яркий пример того, как изменение фактов и истории может привести к нужному результату. Поэтому нужно найти способы и методы, как сберечь нашу историю, наши традиции и нашу родину. А родина – это мир, в котором живут наши люди. И задача нашей страны в первую очередь, сделать жизнь в этом мире максимально благоприятной, тогда, возможно, будет легче выстраивать любовь и патриотизм к своей стране, без всякого насилия и чрезмерного давления на молодежь — подвёл итог Максим Шугалей.



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