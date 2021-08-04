Апелляционный суд подтвердил законность признания ФБК* экстремистской организацией

Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы посчитал соответствующим закону решение о признании “Фонда борьбы с коррупцией” экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории России. Кроме того, ранее ФБК был признан иностранным агентом.

“Постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения”, – говорится в решении судебной коллегии.

Напомним, 9 июня Московский городской суд признал “Фонд борьбы с коррупцией*”, “Фонд защиты прав граждан**” и общественное движение “Штабы Навального**” экстремистскими организациями, тем самым удовлетворив иск столичной прокуратуры. Теперь их активистам и спонсорам грозит уголовная ответственность в случае продолжения деятельности или финансирования.

Как ранее сообщали “Дни.ру”, в ходе проверки, проведенной прокуратурой, было установлено, что данные некоммерческие организации, прикрываясь либеральными лозунгами, пытались дестабилизировать социальную и общественно-политическую ситуацию в России. Из материалов следует, что они создавали условия для изменения конституционного строя государства и использовали сценарий “цветной революции”.

Отметим, что судебное заседание по делу об НКО, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным, проходило в закрытом режиме. Слушателей пустили в зал суда только перед оглашения решения. Таким образом, 4 августа решение в полной мере вступило в законную силу.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.

** Экстремистская организация, запрещенные в России.