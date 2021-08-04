Мнение: Секрет К и Б

Про КСЖ и белладонн обещала еще рассказать.

Напомню, что этот тип, в мужском и женском варианте, отличается чередованием фаз сексуальной расторможенности и сексуальной заторможенности.

Эти фазы влияют не только на сексуальность, хотя на нее прежде всего.

В фазе расторможенности такой человек болтлив, раскрепощен, легкомыслен, дурашлив, беспринципен.

А в фазе заторможенности тот же самый человек мрачен, закрепощен, брезглив, гневлив.

Можно сказать, что КСЖ в фазе Ж куда более онегин, чем чистый онегин, буквально “премудрый пескарь”, отсюда “жабры”. А в фазе К он же совсем не похож на онегина, он онегин-наоборот, поэтому “казанова”.

Белладонна в фазе Донны более рапунцель, чем чистая рапунцель, буквально Строгая Госпожа, сурово взирающая на грешников. Как КСЖ в фазе Ж – инквизитор, так и белладонна в фазе Д – судья. А в фазе Беллы белладонна совсем не рапунцель, а похожа на белоснежку, поэтому Белла. Кроме того Белладонна – это героиня одноименного произведения Ж. Кесселя о женщине, которая ночью была целомудренной женой своего мужа, а днем отправлялась в работать бордель. По этому произведению Бунюэль снял известный фильм “Дневная красавица”.

Надо помнить, что КСЖ и белладонна – это разновидности онегиных и рапунцелей, несмотря на фазы с чертами противоположных типов.

Если вы помните, как устроен поток онегиных и рапунцелей, вы представите большое количество порогов (ярусов).

У КСЖ и белладонн не просто пороги, а часто плотины, и когда эти плотины прорывает, их уносит потоком на какое-то время. А потом они возвращаются обратно.

Это похоже на то, что сейчас принято называть “биполярным расстройством”, чередование маниакальных и депрессивных периодов, но вот что следует знать.

Понятие биполярного расстройства в настоящее время настолько расширено, что им, по некоторым оценкам, страдают аж 15 процентов населения, каждый 5-10. Такое расширение очень сомнительно, а по консервативным, то есть принятым раньше, оценкам количество таких больных менее 0,05 процентов, то есть в триста раз меньше.

Изначально биполярным расстройством назывался маниакально-депрессивный психоз, по Крепелину, потом решили относить к этому расстройству тех, у кого нет психоза, а просто есть чередование фаз, а потом уже и фазы стали не обязательны, придумали “монополярное биполярное расстройство”, где есть только одна фаза, например только депрессия.

Вот если понимать биполярное расстройство так широкооо и еще немного шире, то да, это и будет чередование фаз КСЖ и белладонн. Но только к болезни это не имеет отношения, если не считать болезнью задержку личностного развития.

Если у вас часто бывает апатичное состояние и вы обратитесь с этим к врачу, врач может поставить вам диагноз “эндогенная депрессия” или “эндогенное монополярное биполярное расстройство”. Вы можете почитать об этом в интернете и прийти к выводу, что эндогенное – это врожденное и неизлечимое.

На самом деле слово “эндогенная” в данном случае означает лишь то, что ваше состояние вызвано внутренними процессами, а не внешними факторами. То есть если вы чувствуете апатию в результате увольнения с работы или развода, то это не экзогенная депрессия, а если без явных внешних причин, то эндогенная.

Внутренние причины для депрессии – это не только авитаминоз, недосып или накопившаяся усталость, но и фрустрации.

Фрустрации мы изучаем в блоге, и многие в курсе, что фрустрация совсем не обязательно бывает в случае какого-то серьезного облома, куда чаще фрустрация случается из-за потери иллюзий, мы называем это “упала корона”. Дальше человек хандрит, а потом начинает снова выращивать корону и обольщать себя иллюзиями, и так по кругу. Он может застревать в одной фазе, менять фазы (маниакальная – в короне, депрессивная – без короны). То есть большая часть того, что сейчас диагностируют как биполярное расстройство – это шатания короны из-за блуждающего локуса контроля.

То, что психиатры пытаются помогать таким людям доступными им средствами, выписывать таблетки, стабилизирующие состояние, обычная практика. Личность нельзя изменить снаружи, нужна работа изнутри, а снаружи можно помочь уменьшить страдания. Поэтому не нужно думать, что врачи вредят. Они помогают в меру своих возможностей, но если вы привыкли растить корону, вы будете постоянно хандрить и ходить по врачам.

Вернемся к КСЖ и белладоннам.

Болезненное чередование фаз бывает только у КСЖ-рапанов или белладонн-рапанов, то есть у людей, личные границы которых не сформировались, а значит их локус почти постоянно внешний и корона – их единственное утешение. Именно с этим связана выраженность и болезненности их фаз. Они то заковывают себя в панцирь, еле таскают ноги, волочат на спине могильную плиту. То их прорывает, уносит во все тяжкие, и их отрыв приносит в их жизнь такие разрушения, что они возвращаются в панцирь опять.

У рыб выраженность и болезненность фаз намного меньше. В фазе заторможенности они уже не чувствуют себя в тюрьме, а в фазе растороможенности их не уносит так далеко. У них нету уже депрессивной фазы и фазы маниакальной, а лишь слегка похожие состояния, им никто не поставит биполярное расстройство.

Что касается нерыб, между их фазами уже нет разницы и только приглядевшись можно узнать их тип. КСЖ-нерыб сложно отличить от печориных, например. Чуть строже их Ж и Донна, чуть легкомысленней их К и Белла, но между тем и тем уже есть равновесие и дружба, а не вражда.

Нормальный локус контроля, отсутствие короны – вот что позволяет иметь равновесие, забыть о депрессиях и не знать, что такое сорванная и улетевшая крыша. Крышу срывает, когда это крышка гроба, а заживо похороненный пробуждается от летаргического сна. Если ваше жилище – не тесный гроб, а просторный светлый дом с высокими стенами и окнами, нет нужды срывать крышу.

КСЖ-рапаны, прочитав у меня про КСЖ, решают иногда, что нужно перестать себя ограничивать. Но если вы рапан, то есть границы у вас плохие и локус у вас плохой, отсутствие ограничений приведет вас к краху. Даже если вы не разобьетесь пьяный за рулем, не погибнете в драке и не заразитесь СПИДом, улетевшая крыша все равно разорит вашу жизнь. Но и запирать свою К в тюрьме вам не поможет, вы будете хандрить, задыхаться и тухнуть, стресс съест вас изнутри, уныние добьет.

Выход только один – снимать корону и править локус.

То же самое касается белладонн. Даже если вы не рапан, а рыба, не останавливайтесь в работе над собой. Пока ваши границы не сформировались нормально, война Беллы и Донны будет шатать вас, и когда верх будет брать первая, вы будете позориться и позорить мужей, а когда будет брать верх вторая, вы будете душить себя.

Часто замужние белладонны и женатые КСЖ надевают панцирь ради верности супругам, а супруги вскоре начинают ненавидеть их за постоянно мрачный, кислый вид и отсутствие спонтанности. Тогда те обижаются, выпускают на волю своих чертей и черти разрушают их брак.

И так плохо, и так. А как хорошо?

Вот я писала здесь автору, что дояркой женщин делает не Белла, а корона.

Это короне нужны надои, нужны доказательства ее значимости, нужен звон ведер. Белле не нужно это, Белла без короны получает удовольствие от собственной легкости, нежности, от своего сексапила. В Белле без короны есть лучшее от Белоснежки из ФС, но нет ее пороков. Донна следит, чтобы Белла не слишком увлекалась любовью, переводит фокус женщины на серьезные дела. Но если на Донне корона, то она считает своими делами то, что ее не касается, что ей не под силу, она гиперответственна, она хочет все контролировать. А без короны Донна совсем другая, легко отпускает то, что не ее, и уважает Беллу. Они договариваются, словно две любящие сестры.

Вот я недавно просила женщин показать двух сестер Беллу и Донну, а мужчин – двух братьев-близнецов с разными характерами, К и Ж.

Многие заметили, что большинство перепутали тех и других.

Вот здесь, например, женщина пишет “Очень много задач”, а по фото ощущение, что задачи совсем не рабочие. Она вальяжно откинулась на кресле, волосы дерзкой волной переброшены на одно плечо, томный взгляд из-под век.

А там, где она видит Беллу, там Донна, смущенная, растерянная, и волосы не дерзкой волной, а сосульками вниз.

Или тут парень считает, что у него Ж там, где он кокетливо показывает нам животик и резинку трусов.

А там где он смотрит презрительно и надменно, он думает, что К.

У большинства на фото – мешанина.

Они пытаются быть веселыми и улыбаться, а поза выдает напряжение. Или наоборот, они залихватски позируют, а лицо при этом суровое.

Перед камерой все почти пытаются придать себе легкости и спонтанности, но не все знают, в чем это выражается.

Давайте попробуем еще раз. И посмотрим, в чем.

Девушки, покажите фото, где у вас максимальная Белла, Белла-100.

И опишите, в чем это выражается.

Мужчины, покажите фото, где у вас самая большая К, на которую вы только способны на фото.

И тоже опишите.

Можно комментировать фото друг друга, но аргументированно. Если вам что-то кажется, формулируйте так, чтобы ваше ощущение стало понятно другим в виде вашей мысли.