Мнение: Проект “Обмен”

Занимательная инфографика из обширного материала "Проект Обмен" посвященного демонстрации механизма работы сетки посева информации и дезинформации либеральными СМИ в Восточном Европе. Среди различных зарубежных контор финансируемых США и ЕС, встречаются и российские "Новая Газета", "Кавказский узел", "Мемориал" и т.д.

Разумеется, занимаются они продвижением вполне конкретных нарративов и существуют в основном за счет грантов, получаемых от государственных структур и связанных с ними НКО, вроде того же NED или Фонда Сороса. Участники сетки накачивают друг друга и выступают в качестве узлов распространения вбрасываемых в сетку инфоповодов.

Ну а когда вы читаете где-то в новостях про то, что Вашингтон или Брюссель выделил несколько десятков миллионов долларов на "поддержку демократии", "гражданского общества" и "свободной журналистики" в той или иной стране Восточной Европы, Балкан или Средней Азии, то не трудно догадаться, что часть этих средств идет на поддержку уже существующих узлов и создание новых.

«Медиасеть 2021+» — это естественное продолжение функционирующего с 2016 года глобального проекта «Обмен», запущенного под патронажем нидерландской организации Free Press Unlimited. Целью «Обмена» является построение сети обмена трафиком и повышение цитируемости между малыми и средними СМИ на постсоветском пространстве. Ключевая роль в проекте отводится русскоязычному сегменту.

Проект «Обмен» сконцентрирован вокруг реально существующего сайта «Медиасеть» (Russian Language News Exchange), основанного в 2015 году. Согласно главной странице ресурса, это «первое в Восточной Европе партнерство независимых СМИ и медиа-профессионалов», которые «обмениваются знаниями и информацией, экспериментируют, налаживают партнерство, защищают и усиливают голос независимой журналистики в регионе».

Если брать во внимание историю и финансовую подоплеку проектов, то получается замкнутый круг. Финансируемый по линии нидерландской Free Press Unlimited проект VIMES рассказывает о центре CLIP, который точно так же, как и «дочка» FPU «Медиасеть», зародился в Чехии, поддерживался нежелательной в России организацией Atlantic Council и центром OCCRP, который спонсируется по линии USAID и фондов Джорджа Сороса. Площадка устанавливает связи и позволяет устраивать взаимный пиар разным проектам, за которыми стоят одни и те же организации.

Подобного рода активности организуются регулярно. Free Press Unlimited в лице модератора Марии Садовской-Комлач, бывшего консультанта признанного нежелательным «Европейского фонда в поддержку демократии» по русскоязычным СМИ, организовала 9 июня в рамках конвента Rights Con 2021 дискуссию, посвященную Colab Medios Project. В ней приняли участие журналисты белорусского «Еврорадио», украинского «Громадское телевидение», молдавского ZGR и никарагуанского Confidential.

Реализуемые в рамках программы VIMES мероприятия позволяют СМИ «случайно» находить друг друга и делиться «интересным для аудитории» контентом. Портал в данном случае выступает удобным инструментом либеральных медиа для установления «открытых» связей между якобы не имеющими к друг другу отношения ресурсами. Кроме того, таким образом расширяется потенциальный охват проектов, туда вовлекаются заинтересованные в раскрутке и взаимном пиаре СМИ.

В проморолике «Медиасети», наличествует ссылка на «Пражскую медиашколу», где учат SMM, таргетинговой рекламе, медиамаркетингу, монтажу видео и звука. Вот только если зайти на страницу команды «медиашколы», то там обнаружатся резиденты «Новой газеты», «Сноба», «Медузы» (признана иноагентом) и «Дождя».

Free Press for Eastern Europe — это не просто ключевое звено для координации проекта «Обмен», но и финансовая прокладка для Free Press Unlimited (от нидерландской организации ежегодно поступают гранты).

Кроме FPU, источником финансирования для Free Press for Eastern Europe выступает Министерство иностранных дел Чешской Республики. Ежегодно на продвижение «социальных переходов» и «демократизации» в рамках программы Transition Promotion Program выделяется два миллиона евро, которые может получить лишь зарегистрированные в Чехии НКО (отсюда и необходимость «прописки» Free Press for Eastern Europe в Праге). В перечень 11 приоритетных стран и районов входят Армения, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Грузия, Косово, Куба, Молдавия, Мьянма, Сербия и Украина.

Аналогичная ситуация с «Громадским телевидением», вокруг которого в 2015 году и начали строить «Медиасеть». За 2020 год крупнейшими грантами отметились «Европейский фонд в поддержку демократии» Сороса (3.4 миллиона гривен), Посольство США на Украине (4.6 миллионов гривен), МИД Дании (7.5 миллиона гривен) и Агентство по развитию международного сотрудничества Швеции (8.5 миллионов гривен).

В случае с зарегистрированным в Польше белорусским «Еврорадио» ситуация другая: в числе спонсоров-партнеров внизу главной страницы сайта есть и программа чешского МИДа Transition Promotion Program, и американское агентство USAID, и финансируемая в том числе и «Национальным фондом в поддержку демократии» организация «Развитие литовского сотрудничества», и подконтрольный МИД Польши и Великобритании фонд «Солидарность».

Молдавский NewsMaker финансируется по аналогичному принципу: фонд «Открытое общество», «Национальный фонд борьбы за демократию», дочерние проекты Евросоюза, Нидерландов и США.

В апреле 2023 года роль FPU и FPEE сведется лишь к совместной подаче заявок, а также оказанию консультационных услуг. «Медиасеть 2021+» должна будет стать полностью самостоятельным проектом с внутренним контуром управления, прозрачной (с точки зрения западных структур) отчетностью, собственной системой мониторинга трафика и управления.

Появление на рынке медиа такого инновационного партнерского «медиахолдинга» позволит решить одни из главных проблем оппозиционных СМИ любой страны. Это позволит как наладить подбор партнеров для распространения собственного контента (и создания резервные каналы) для захвата медиарынка, а также организовать кузницу кадров для работы непосредственно на местах.

Сегодня в России «передовиками» распространения контента выступают «Новая газета» и «Кавказский узел» — их деятельность не запрещена, иноагентами они не признаны. Созданная через два года структура позволит включить в «Медиасеть» множество мелких региональных СМИ, которым более опытные «товарищи» протянут руку помощи и предоставят специалистов, чтобы вывести небольшие региональные СМИ на международный уровень.

https://riafan.ru/1496187-proekt-obmen-kak-rabotaet-globalnaya-set-obmena-kontentom-mezhdu-oppozicionnymi-smi – читать материал полностью

