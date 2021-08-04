Мнение: Расчленение России, неисчерпанность самодержавия и причёсывание цитат Ленина

1. Потеряв благодаря коммунистам свои южные и западные территории, Россия ещё легко отделалась. Судя по карте, изданной в 1936 году для иллюстрации «учения Ленина об империализме», почти вся территория Российской Империи состояла из «угнетённых национальностей», из которых также можно было бы нарезать советские республики. После распада СССР они стали бы независимыми странами:

https://takoe-nebo.livejournal.com/890681.html

Что характерно, примерно такие же карты про Российскую Империю рисовали враги России в конце XIX – начале XX века, только делали это более художественно, изображая нашу страну в образе гигантского медведя с загребущими лапами или спрута с щупальцами.

Спустя несколько десятков лет, в годы Холодной войны, на Западе рисовали похожие карты уже про «Советскую империю», включая страны соцблока: география была практически та же, только доминирующий цвет был красный.

2. Дискуссионное мнение писателя-историка Сергея Цветкова о самодержавии:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1731052.html

Я нигде и никогда не утверждал, что Российская Империя была идеальным государством. Я считаю, что РИ была нормальным европейским государством. Её отсталость в некоторых областях была обусловлена особенностями исторического развития и с успехом преодолевалось. Западные государства весьма опасались возможного русского лидерства в области политики, экономики и финансов.

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Самодержавие было исторической формой существования русской государственности. Легитимно согласованной с волей всех сословий в 1613 году. Его исторические возможности к развитию и самореформированию к февралю 1917 года были далеко не исчерпаны.

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Самодержавие рухнуло не в результате народных выступлений, а в результате заговора части элит, которые воспользовались затянувшейся войной, чтобы осуществить свои политические мечтания. Фоном служила всеобщая усталость от войны.

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Большевистская революция покончила с исторической Россией, правовое государство, которое с таким трудом строил русский народ, заменила “государством диктатуры пролетариата” (т.е. партийной тиранией), обнулила успехи ее социально-экономического развития, потеряла 20-е годы и только в 30-е годы, ценой колоссальных жертв и применяя методы открытого экономического и политического террора (в мирное время) сумело милитаризовать экономику для следующего этапа “расширения соцлагеря”. Эта политика прямиком привела страну к 22 июня 1941 года и неисчислимым жертвам ВОВ.

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В 50-е годы большевизм как утопическо-террористическая теория и практика дискредитировал себя полностью даже в глазах советской элиты. Реакцией на него стал ХХ съезд и последующие попытки демократизовать советскую жизнь, приблизить ее к западным стандартам “общества всеобщего благоденствия”.

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Но СССР вместе со всем соцлагерем вчистую проиграл капитализму по двум пунктам, которые сам же считал решающими в теории смены формаций:

А. Не смог превзойти капиталистическую производительность труда.

Б. Не смог предложить людям никакой мотивации к труду, кроме той или иной формы насилия (от ГУЛАГа до субботников, распределений, комсомольских строек и проч.).

Поэтому его крах был исторически обусловлен и оправдан с точки зрения самого же марксистского учения.

3. К вопросу о том, можно ли вполне доверять текстам собраний сочинений Ленина и Сталина, которые так любят цитировать коммунисты. Читатель Ивано Иванов указывает на пример того, как неполиткорректные и откровенно антигосударственные высказывания Ленина цензурировались при печати в СМИ и переписывались позднейшими редакторами:

https://olegmakarenko.ru/2195202.html?thread=814140930#t814140930

Причёсывание цитат Ильича это известная коммунистическая забава. У меня есть ещё один пример.

[Вот стенографический отчёт 4 съезда ВЦИК:]

«Мы не стоим за государство, мы утверждаем, что интересы социализма, интересы мирового социализма выше интересов национальных, выше интересов государства.»

[Вот что из этого фрагмента решилась опубликовать Правда 16 мая 1918]:

[А вот как пришлось переписывать позже, Собрание сочинений, т.15, 1925]:

Тут уже вовсе за Ильича явно додумали, а то как-то нехорошо получается.