Другая красота – Личное мнение

Долгое время я искренне считала, что Варвара Шмыкова — толстая, открытая баба под полтос.



Фото: Соцсети

Когда я узнала, сколько Шмыковой лет, мне стало жутковато.

Двадцать девять.

Да, вот этой вот бабе — 29 лет!



Фото: Соцсети

У моего деда в 70 лет таких глубоких борозд морщин не было, а ведь его лицо не знало ничего, кроме мыла и крема после бритья.

А рыхлость ляжек! Это же ноги бабы, которая внуков почти подняла, но никак не женщины, которой и тридцати нет!

Женщинам , которые не берегут молодость и смачно плюют на внешность, я очень сочувствую.

Что у них в душе? Что в голове?

Что стоит за всей этой бравадой: «Да, вот такая я! Страшная, громкая, большая и особенная!» Отсутствие комплексов или страх перед своей женской силой?

В чём причина такого яростного отпихивания от себя собственной привлекательности? В растерянности перед женственностью? В непонимании, что с ней делать?

А я скажу, что, Варя!

Красота — это власть, и у тебя она есть. Да, это не примелькавшаяся красота эскортной писечки. Да, не для Дубая.

У тебя — спокойная красота русской бабы. Она, в том числе, и в надёжности, в умении выстоять, в силе. В силе черт лица, ног, плеч, стана, который пронесёт коромысло с двумя вёдрами воды, не расплескав.

В силе веры. В силе характера. В силе любви.

Так будь такой бабой, и не надо этого стесняться!

Не надо сознательно покрываться морщинами, растаптывая собственную уникальную красоту от непонимания того, что с ней делать.

Шмыкова, наслаждайся силой собственной красоты и береги её, а не закапывай только лишь потому, что она — не такая, как у дубайских писечек.

Считаете себя красивой? Опишите свою красоту. В чём она заключается?

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