 

Мнение: Тенденция?

04.08.2021, 20:42, Разное
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Белорусская легкоатлетка Яна Максимова вместе с супругом — серебряным призером Олимпиады 2008 года в десятиборье Андреем Кравченко, отказались возвращаться в Беларусь.

Посмотрели на вакханалию вокруг Кристины Тимановской, почитали, что про нее говорят и пишут в Беларуси, и решили остаться в Германии. Так и написала Яна в своем Instagram.

«Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни… Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей».
отсюда

Справедливости ради надо сказать, что решение не возврашаться в Беларусь Яна и Андрей, скорей всего,  приняли еще в прошлом году. После вот этих вот событий:

«… в Беларуси во время очередной акции протеста против президента страны Александра Лукашенко были задержаны известный легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин. При этом в момент ареста они находились не среди протестующих, а в машине на одной из парковок в центре Минска. В гуще событий оказалась и жена Кравченко, многоборка Яна Максимова. Она кричала на силовиков, которые задерживали всех без разбора.

В районе трех часов дня Яна ехала на встречу к другу, но вынуждена была оставить машину в районе площади Победы и к цирку пошла пешком. Когда оказалась недалеко от Вечного огня, буквально перед ней на остановке остановились автобусы с ОМОН, оттуда выскочили силовики и загрузили буквально всех, кто стоял на этой самой остановке.

«Я стояла, не знала, что делать. Слышала, как люди начали кричать, просить отпустить всех. А потом увидела, как на дороге тоже начали задерживать всех подряд. Я не выдержала, подошла к автобусу, откуда выскочил ОМОН, вместе со всеми начала кричать на силовиков. Реально, очень сильно их ненавижу. И считаю, что те, кто тронул даже пальцем наших беззащитных людей, заслуживают смертной казни» – рассказала Максимова…»

Отсюда

Позже Андрей обьявлял голодовку в поддержку политзаключенных Беларуси…

Тем не мене пост Яны в Instagram о невозвращение выглядит тенденцией. Или еще нет?

На снимках: Яна и Андрей, фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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